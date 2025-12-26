達梭系統推出 SOLIDWORKS 2026 AI 驅動設計工具再升級，回應生成式經濟的新工作模式

達梭系統日前推出新版本 SOLIDWORKS 2026，在原本熟悉的 3D 設計、協作與資料管理工具上加入更多由人工智慧驅動的功能。面對近年逐漸成形的生成式經濟，設計與工程領域的工作方式正快速轉變，而這次更新被視為達梭系統試圖回應產業趨勢的最新一步。

這套工具組已發展超過 30 年，如今仍持續透過 3DEXPERIENCE 平台串接各式技術。達梭系統表示，SOLIDWORKS 2026 的方向著重在讓使用者應對愈來愈複雜的產品設計環境，並希望協助縮短開發時間，在人力吃緊的情況下維持工作品質。同時，新功能也試圖支援知識搜尋與生成的需求，讓產品開發流程更流暢。

在這次版本裡，多項更新圍繞 AI 而展開。工程圖的建立與細節繪製能用生成式 AI 加速，而組裝作業則可由系統自動辨識螺栓等緊固件類元件，替工程師減少重複步驟。另一項亮點是整合式虛擬助手，能把散落在社群貼文、維基百科或討論內容中的重點整理出來，協助掌握知識並提升協作效率。

針對大型組裝，SOLIDWORKS 2026 新增更智慧的選擇性載入方式，讓使用者能以較符合工作需求的方式處理資料。介面體驗方面，系統會在網路中斷時維持工作狀態，同時把常用指令顯示得更明確，並讓搜尋功能更直覺，以便快速找到所需工具。

在零件功能上，也能看到不少細部調整，包括更順暢的草圖繪製流程、更直接的鈑金法蘭起點和終點設定方式，讓零件建立過程更有效率。工程圖的標註功能現在可支援使用者屬性，協助設計變更時維持可追溯性，並讓溝通更一致。至於切割清單管理，也已與 3DEXPERIENCE 平台的工程與製造物料清單串接，方便使用者對應設計與生產。系統的「最近檔案」顯示邏輯也做了整理，只留下與目前工作最相關的內容，減少畫面雜訊。

SOLIDWORKS 從九〇年代以來陪伴許多工程師與設計團隊，如今面對 AI 帶來的新工作方式，達梭系統逐步把智慧能力帶入各個環節。這次更新可被視為產業在適應新世代工具過程中的縮影：傳統 CAD 還是設計流程的基礎，但人工智慧正快速成為不可忽視的輔助角色。

