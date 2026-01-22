達沃斯失控！盧特尼克、貝森特痛批歐洲 夜晚狂歡性派對也曝光

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於達沃斯論壇上以激烈言詞猛烈抨擊歐洲經濟，直言全球化已死。 圖：翻攝自 X @visegrad24

21 日舉行的達沃斯世界經濟論壇期間，美國總統川普及商務部長霍華德・盧特尼克（Howard Lutnick）的多項言論與行動引發國際關注與爭議。川普在論壇演講中半開玩笑地回應批評者指其獨裁傾向，表示「通常他們說我是一個可怕的獨裁者，我就是獨裁者，但有時你需要一個獨裁者」。

在達沃斯晚宴上，盧特尼克發表激烈演講，批評歐洲經濟政策導致能源成本高昂、產業競爭力下降，並直言全球化已死。他指出，歐洲在 AI、電池製造及數位科技領域落後美國，特別批評德國工業電價為美國的三至四倍，英國能源總產量僅為 1999 年的三分之一，稱其為「災難性的低水平」，並直接指向歐洲央行總裁克里斯蒂娜・拉加德（Christine Lagarde）的政策。

美國財政部長貝森特也針對法國、英國等傳統盟友進行抨擊，批評這些國家目前正處於混亂的狀態之中，「讓美國非常失望」。

美國財政部長貝森特 20 日出席在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇，也嚴詞批評歐洲。 圖：翻攝自 @visionergeo X 帳號

盧特尼克還猛烈抨擊歐盟《數字服務法案》和《數字市場法案》，認為這些規範無助於保護競爭，反而透過罰款限制美國科技公司。他進一步將川普政府的格陵蘭主權立場與貿易談判掛鉤，暗示若歐洲不配合，美國將取消對歐洲產品的關稅優惠。他在問答環節中明確指出，關稅是手段而非目的，並警告若歐洲抗衡，美國將針對其奢侈品、汽車與高端機械產業展開精準打擊。

盧特尼克的發言引發現場喝倒彩與嘘聲，拉加德中途憤然離場，主持晚宴的貝萊德首席執行官賴瑞・芬克（Laurence Fink）不得不多次中斷會議安撫氣氛，並指出事件反映全球政治兩極分化與交流斷裂。據現場目擊者，盧特尼克在受到喝倒彩時未停止，反而提高音量，直指台下精英說：「你們可以嘘我，但你們無法嘘走匯率波動，也無法嘘走即將面臨的關稅單。」

針對美國川普政府因格陵蘭議題向部分歐洲國家加徵關稅的行為，歐盟方面也準備向美國實施反制，美歐關係的裂痕正不斷加大。 圖：翻攝自 X @KShevchenkoReal

川普隨後在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上嘲諷拉加德「潰逃」，稱她是因聽不下盧特尼克展示的美國 5.4% 經濟成長率而逃離，並配上拉加德穿著華麗大衣的照片，諷刺她「保持禮貌卻面對失敗」。分析直指，美國不再將歐洲視為盟友，而是視為「經營不善的子公司」，其言論延續第二任期對歐盟的霸凌式外交，並連結格陵蘭購島、北約防務費用及貿易關稅議題。

在會議中，川普被問及格陵蘭問題時表示，不會動用武力，但要求立即展開談判，批評丹麥二戰後「忘恩負義」。他同時宣布美國將大力投資核能建設，以強化能源獨立，並指出哈瑪斯已同意解除武裝，若拒絕將面臨嚴重後果。同時，川普在演講中數次將格陵蘭誤稱為冰島，引發媒體關注。

美國總統川普21日在達沃斯世界經濟論壇上直指世界需要一個獨裁者。 圖：翻攝自 X @GlobalUpdates24

分析人士指出，此次達沃斯事件凸顯跨大西洋合作表象的破裂，歐洲尊嚴與美國強硬外交形成不對稱，可能促使歐洲企業加速供應鏈脫鉤，轉向亞洲合作避險，標誌跨大西洋聯盟進入「冰封防線」時代。《金融時報》指出，盧特尼克先前在專文中宣稱「有了川普總統，資本主義有了新的掌權者」，此次行動與言論延續其霸凌式外交策略，引發國際精英強烈反彈。

此外，據稱達沃斯論壇白天討論綠色經濟與可持續發展，夜晚卻有高端性派對活動，數百名專業人士每日收費數千美元並簽署保密協議。2023 年英國《每日郵報》報導，描述每年達沃斯會議期間性工作者湧入瑞士，2025 年類似報導則指出精英曾花費近 10 億盧比於舉辦性派對。

