達沃斯成美歐「大決裂」現場! 川普演講引發不滿走人 歐多國接連發起抵制
[Newtalk新聞] 2026 年的世界經濟論壇 ( WEF ) 於本周在瑞士達沃斯正式登場，世界各國的菁英齊聚一堂，針對當前國際局勢展開討論。然而，美國總統川普在論壇上的發言卻加深了美國與歐洲國家間的對立情緒，包含法國、德國與丹麥在內的多個歐盟成員也紛紛採取反制措施，不斷升溫的衝突情緒也令美國與歐洲之間的裂痕逐漸擴大。
X 推主「rainbow7852」指出，當地時間 21 日，美國總統川普出席了在達沃斯舉辦的世界經濟論壇，並針對當前全球政治局勢發表演講。川普認為，美國現在是全球唯一的「經濟引擎」，強調歐洲國家目前「正朝著錯誤的方向持續前進」。同時，川普也提及格陵蘭相關議題，要求北約盟友面對相關議題時做出「公平」的應對方式，「否則美國將重新考慮是否繼續投入北約事務」。
除了川普外，美國財政部長貝森特 ( Scott Bessent ) 也在進行公開演講時對丹麥進行羞辱，認為該國「完全無關緊要」，並再次重申美國終將握有格陵蘭控制權的觀點。同時，貝森特也針對法國、英國等傳統盟友進行抨擊，批評這些國家目前正處於混亂的狀態之中，「讓美國非常失望」。
「rainbow7852」表示，美國代表的一系列發言引發歐洲國家的強烈反對，丹麥代表團甚至在川普進行演講時集體離場抗議，並隨後緊急授權格陵蘭自治政府發布《北極生存保障指令》，將美國的潛在軍事威脅列為當地防衛組織的監控對象。
與此同時，丹麥總理梅特．佛瑞德里克森 ( Mette Frederiksen ) 也發布緊急聲明，強調丹麥王國將持續保衛格陵蘭的主權，並對川普在演講過程中提起的「 6 小時淪陷論」以及「二戰期間丹麥被占領」等事件進行抗議。該聲明指出，丹麥不會尋求與北約的盟友發生衝突，「但我們也不會迴避對自尊與主權的捍衛，格陵蘭不賣、丹麥不屈」。X 推主「Current Report」也補充稱，丹麥目前已正式拒絕了美國川普政府為接管格陵蘭而提出的談判請求。
除了丹麥外，川普的強硬發言也引發德國、法國等其他歐洲國家的抗議。針對川普的演講內容，德國總理梅爾茨透過 X 發表德英雙語聲明，並同時公布自己與法國總統馬克宏、歐盟委員會主席馮德萊恩密談時拍攝的合照，強調現在的歐洲「已經不再需要任何人來教我們如何保衛自己的主權」。同時，梅爾茨也回絕了川普邀請其加入「加薩和平委員會」的提議，與美國進行了更進一步的切割。
另外，X 推主「Mario ZNA」也發現，在川普抵達達沃斯前，馬克宏於 20 日緊急取消了後續在達沃斯的其他行程，為此次世界經濟論壇之行畫下了句點。「Mario ZNA」推測，馬克宏可能希望透過「刻意迴避川普」的方式，表達對美國當前多項政策的不滿。
X 推主「RealWestern」指出，由於川普堅持在格陵蘭議題上擺出強硬的立場，歐盟決定出售價值 8.1 兆美元 ( 折合新台幣約 255.87 兆元 ) 的美國債券，並暫停執行與美國間的貿易協議與國防交易，希望透過相關行動向川普政府傳遞來自歐洲國家的不滿與反對情緒。
同時，歐洲議會也宣布，將暫停兩項停止對美國工業品、農產品徵收關稅的法案立法行動，「我們別無選擇，直到美國決定重新走回合作而非對抗的道路，並在採取任何進一步措施前，我們只能停止推動相關法案」。
「rainbow7852」總結稱，在川普的演講引發多數歐洲家不滿並展開反擊後，橫跨數百年的大西洋兩岸合作關係也即將瀕臨絕裂。「rainbow7852」認為，此次的達沃斯世界經濟論壇象徵著西方國家的「大決裂」，推測美國與歐洲國家間的對立將可能不斷加深。
普丁願付川普10億美元! 加入和平委員會不必真掏錢 從「這裏」扣就行……
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
