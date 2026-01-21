達沃斯晚宴火藥味濃！美商務部長開嗆歐洲引爆噓聲 歐洲央行提前走人
在美歐關係因格陵蘭議題升溫之際，世界經濟論壇2026年1月19日至23日在瑞士達沃斯舉行，期間的一場晚宴卻掀起外交火花。美國商務部長盧特尼克發言時，不僅遭現場人士喝倒采，歐洲央行總裁拉加德更提前離席，被外界解讀為跨大西洋緊張關係的最新跡象。
正值美國想方設法從北大西洋公約組織（NATO，北約）盟友丹麥手中取得格陵蘭之際，金融時報引述消息報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）20日間在一場由美國投資管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）主持的世界經濟論壇晚宴上，遭到現場人士喝倒采（heckled）。
路透社報導，盧特尼克發表語氣強硬的言論後，台下一片譁然，不少人發出噓聲，甚至有人離席，芬克則出面呼籲大家冷靜。不過，金融時報並未詳述盧特尼克具體說了哪些話，也未說明起鬨者喊了什麼。
華爾街日報報導，歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）在盧特尼克發表演說期間，提前離席，走出了晚宴現場。一些與會人士認為，這被視為跨大西洋關係緊張升高的跡象。
根據出席人士轉述，盧特尼克是這場僅限受邀VIP嘉賓參加的晚宴中，最後一位發言的講者，而他在演說中猛烈抨擊歐洲的能源政策，並批評他所形容的歐洲在全球舞台上競爭力下滑。
與會人士說，晚宴現場有些賓客對盧特尼克強調美國比歐洲更具實力的言論報以掌聲，也有人發出噓聲。部分人士解讀，盧特尼克的幾段發言，是在回應拉加德和其他歐洲官員，稍早在達沃斯公開為歐盟團結與金融實力辯護的說法。
一名與會者說，拉加德除了對盧特尼克的發言感到不悅之外，看起來也相當疲憊。
