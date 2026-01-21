達沃斯最靚的仔！馬克宏戴飛行員墨鏡登台演說 網調侃：又被老婆打？

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

瑞士達沃斯世界經濟論壇本週登場，如此高專業度的場合，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）卻憑藉一副藍色反光飛行員太陽眼鏡，引發媒體關注。儘管法國媒體報導指馬克宏近日眼睛不適，但阻擋不了網友天馬行空的想像力。

法國總統馬克宏出席達沃斯世界經濟論壇，憑藉一副藍色反光飛行員太陽眼鏡，引發媒體關注。（圖／美聯社）

馬克宏20日戴著太陽眼鏡，在達沃斯世界經濟論壇上向全球領袖發表演說，畫面在網路上瘋傳。有網友聯想起2025年馬克宏訪河內時，被攝影記者拍到與妻子碧姬（Brigitte Marie-Claude Trogneux）打鬧，留言調侃：「是不是又被他老婆打了？」

BBC引述法國媒體報導，馬克宏上周出席法國南部的軍事活動時，當時他有一隻眼睛是紅色的，也一度戴上類似的太陽眼鏡。在向部隊致詞時，馬克宏強調「完全無關緊要」，並開玩笑地說：「請原諒我破相的眼睛。」法國媒體指出，馬克宏似乎有結膜下出血，通常在劇烈咳嗽、噴嚏或戳揉眼睛時會發生，一般會在2周內痊癒。

一位醫師告訴法廣，太陽眼鏡並不是保護視力的必需品，但馬克宏可能是考量自身公共人物的角色，所以出於美觀而配戴。

在馬克宏帶著墨鏡發表的演說中，他警告人們不要轉向專制和「 一個無規則的世界，國際法被踐踏」、「帝國野心重新浮現」。他指出，當關稅被用於對領土主權的籌碼時，這種情況更為明顯。

