達沃斯論壇首日談AI競爭! Anthropic CEO強調 : 別向中國出售高端晶片

美國 AI 獨角獸 Anthropic CEO 達里奧·阿莫迪。 圖 : 翻攝自騰訊財經

[Newtalk新聞] 達沃斯冬季論壇當地時間 20 日正式開議，微軟 CEO 納德拉、對標 OpenAI 的美國 AI 獨角獸 Anthropic CEO 達里奧·阿莫迪，以及 Google 旗下 DeepMind CEO 哈西比斯分別分享了他們對 AI 應用的願景和擔憂。

微軟 CEO 薩提亞·納德拉強調，充分發揮 AI 潛力需要滿足關鍵的必要條件，即吸引投資與建設配套基礎設施。他指出，儘管大型科技公司正在全球範圍進行投資，但成功最終取決於能否制定吸引公共和私人資本的政策。

納德拉指出，電網等關鍵基礎設施「從根本上說是由政府驅動的」，私營部門只有在能源、電信網路等基本系統到位後，才能有效運營和投資。換句話說，能源成本將決定哪些國家能在 AI 競賽中勝出。

特斯拉的人型機器人「Optimus II」。 圖 來源：Ｘ@elonmusk

Anthropic CEO 阿莫迪則與 DeepMind CEO 哈西比斯就通用人工智慧的到來及其後果展開對話，討論的焦點在於：當 AI 達到或超越人類認知能力時，人類可能面臨失控風險。

阿莫迪認為，AI 發展「正在敲開不可思議的能力之門」，但未來幾年對監管與治理至關重要。他重申了 AI 可能消滅大量入門級白領工作的觀點，並觀察到程式設計行業已開始發生變化。

在談及中美 AI 競爭時，他強調，「不向中國出售高端晶片是我們能做的最重要的事情之一」。此前，美國已經放鬆了輝達晶片向中國的出口管制。但阿莫迪認為，美國繼續向中國出售英偉達 H200 等 AI 晶片將威脅自身安全。

輝達H200晶片。 圖 : 翻攝自直新聞

相比之下，哈西比斯認為 AI 將創造新的、更有意義的工作崗位，儘管初級工作機會招聘可能放緩，但會被「當前各種優秀工具」所彌補。他建議本科生不必執著於傳統實習，而應利用時間「熟練掌握這些工具」，這可能為未來五年帶來「飛躍式發展」。

不過，哈西比斯也承認，未來五到十年 AGI 若實現，就業市場將進入「未知領域」，人類可能面臨「工作不足」所帶來的更深層社會問題。

