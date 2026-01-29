達爾文港主導權再掀中、澳角力

根據英國航運相關網站表示，澳洲北部關鍵港口︱達爾文港（Port of Darwin）主導權爭議再度升溫。中國大陸駐澳洲大使肖千近期公開表態，若澳洲政府試圖收回達爾文港經營權，恐將影響中國在澳洲實質投資，並為中、澳經貿關係投下變數。

消息指出，達爾文港議題曾在二○二五年澳洲大選期間成為政治焦點，當時主要政黨都表態，將設法把港口經營權自中資企業手中收回。此一立場引發中國關切，並被視為可能損及中國對澳洲長期投資環境的穩定性。

肖千指出，澳洲政府對收回港口控制權的關注，實際上是在中資企業嵐橋集團（Landbridge）完成大規模投資、並成功讓達爾文港轉虧為盈後才浮上檯面。嵐橋集團於二○一五年以澳幣五億零六百萬元，取得達爾文港為期九十九年租賃權。按照簡報內容，該公司於去年實現澳幣九百六十萬元獲利，而前一年仍虧損澳幣三千七百萬元。

位於澳洲北部海岸的達爾文港，雖然規模不大，卻具有重要戰略位置。美國軍方長期將該港納入強化基地運作的一環，相關布局也曾促使時任美國總統歐巴馬對中資取得港口經營權表達關切。

達爾文港控制權問題在澳洲政壇長期醞釀，並於去年選舉期間再度被點燃。反對黨率先承諾將收回港口，而總理艾班尼斯（Anthony Albanese）隨後也表示，政府可透過強制出售或終止租約等方式，讓港口重新回到澳洲掌控之下。自大選後，該議題已有約八個月未成為輿論焦點，直至近日再度升溫。

在談及多項雙邊議題時，肖千強調，任何收回達爾文港的行動，都「可能危及中國在澳洲的實質投資」。相關言論也引發外界對澳洲政府動機討論。肖千直言，這樣的作法「並非正常的商業行為」。

澳媒引述肖千說法指出，自去年起達爾文港已停止虧損並開始獲利，正是在這個時間點，澳洲政府突然提出要將港口「收回」，因此他對此舉背後的道德價值提出質疑。

業內人士表示，有關達爾文港租約商業協商仍在進行中。澳洲之前曾主張，嵐橋集團在其他業務面臨財務壓力，且未能依約完成對達爾文港的投資承諾。

對於中方大使相關言論，澳洲總理艾班尼斯回應，達爾文港應由澳洲掌握，並重申此舉符合澳洲國家利益與安全考量。

肖千表示，中國正密切關注達爾文港後續發展，中國政府也有責任維護中國企業的正當與合法權益

資料顯示，中國大陸為澳洲最大雙向貿易夥伴，雙邊貨物與服務貿易約占澳洲整體貿易總量的二十四％。