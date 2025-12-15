達發攜東華 USR、臺大機械系再科普種子學堂！伴花蓮孩子走接軌未來

達發董事長謝清江。資料照



達發三度攜手國立臺灣大學機械系與東華大學社會參與中心，於 12 月 12 日舉辦《2025 達發科普種子學堂—電機探索營》近五十位來自花蓮的學子、包含光復災區等四個教育團體受益-結合大學社會責任 USR 與企業 CSR 能量，以科技教育作為媒介，跨域打造偏鄉學子走進頂尖學術場域體驗學習，本次新增城市生活探索，回應花蓮地區於災後復原所需之陪伴與情感支持。

達發科普種子學堂邁入第三屆，今年更在課程量能、跨校合作與參與規模上全面升級，由臺大機械系楊士進教授主持的馬達技術實驗室團隊量身規劃，延續往年的「特斯拉線圈」實作，且新增「自平衡車」設計成雙主題實作，楊教授帶領臺大機械系碩博士學生主責教學，南港高工學生擔任輔導員助教，為花蓮五味屋、玉里書屋、光復商工、花蓮高工等國高中生實作學習。使科技教育真正達到跨校、跨域、跨城鄉的深度連結，讓孩子在團隊合作中看見自己，在科學中看見世界。

達發科技表示，透過每年的陪伴與跨界協作，使科技教育能普及並向下扎根，以棉薄之力為偏鄉孩子打造更平等、友善且具韌性的學習道路，讓知識與體驗成為支持孩子走過創傷、邁向未來的重要力量。課程之外，謝清江董事長親自款待學生們前往臺北喜來登飯店十二廚餐廳用餐並安排米其林餐廳導覽，讓孩子透過跨領域的場景體驗，一睹細膩的服務與人文細節，感受不同於日常的城市生活節奏。

《2025 達發科普種子學堂—電機探索營》從 2023 年試辦、2024 年擴大合作單位，2025 年邁入第三屆，科普種子學堂已逐步成為偏鄉學子走入大學殿堂的重要跨域平台，以跨界共學為方法、以探索未來為目標，縮短城市與偏鄉的距離，更是拉近偏鄉孩子與夢想的可能。每年都有創新的投入，並邀請東華大學越南國際生參與，同時促成國際交流。

