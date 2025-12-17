達發科技攜手東華、臺大 陪伴花蓮孩子走過災後、接軌未來

臺灣IC設計企業達發科技三度攜手國立臺灣大學機械系與東華大學社會參與中心，舉辦《二０二五達發科普種子學堂電機探索營》。(東華大學提供)

臺灣IC設計企業達發科技三度攜手國立臺灣大學機械系與東華大學社會參與中心，舉辦《二０二五達發科普種子學堂電機探索營》，以科技教育作為媒介，跨域打造偏鄉學子走進頂尖學術場域體驗學習。

東華大學表示，達發科普種子學堂邁入第三屆，今年在課程量能、跨校合作與參與規模上全面升級，由臺大機械系楊士進教授主持的馬達技術實驗室團隊量身規劃，延續往年的「特斯拉線圈」實作，且新增「自平衡車」設計成雙主題實作。

東華大學指出，此次楊士進教授帶領臺大機械系碩博士學生主責教學，南港高工學生擔任輔導員助教，為花蓮五味屋、玉里書屋、光復商工、花蓮高工等國高中生實作學習。

達發科技表示，透過每年的陪伴與跨界協作，使科技教育能普及並向下扎根，以棉薄之力為偏鄉孩子打造更平等、友善且具韌性的學習道路，讓知識與體驗成為支持孩子走過創傷、邁向未來的重要力量。

達發科技指出，科普種子學堂已邁入第三屆，逐步成為偏鄉學子走入大學殿堂的重要跨域平台，以跨界共學為方法、以探索未來為目標，縮短城市與偏鄉的距離，更拉近偏鄉孩子與夢想的可能。

餐管科二年級同學王品安表示，感謝達發科技特地招待我們珍貴難得的課程與豐盛的大餐，也謝謝東華大學社會參與中心顧老師安排這個行程，我會持續努力，奮發向上。

帶隊老師崔珮芸亦表示，感謝達發科技與顧老師的用心安排，這是一趟具有深度且多元的教育旅行，此活動不僅讓學生有機會體驗大學生活，拓展學生對未來的可能性，此外，亦培養學生跨領域的問題解決力和團隊合作，夠讓孩子瞭解城鄉差距不是問題，而是文化差異的理解和自我認同的重要。