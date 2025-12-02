達福林匹克運動會奪佳績 卓揆：全力推動適應運動

卓榮泰院長出席「2025年東京第25屆達福林匹克運動會」代表團返國餐會。(行政院提供)

我國選手參加「2025年東京第25屆達福林匹克運動會」，獲得1金6銀6銅的佳績，今天（2日）行政院院長卓榮泰出席代表團返國餐會，肯定選手、教練與後勤團員們為國爭光，卓院長也承諾政府將從制度、環境及經費上，全力推動「適應運動」，讓運動成為全民共享的權利。

卓榮泰院長上臺致詞時表示，他看完代表團返國影片的第一句「一切的努力，不是為了誰的掌聲。」深受感動，他要學習選手們的精神，學習他們為國家爭取榮譽的努力與結果，他也要代表政府與國人，向選手們表達由衷的感謝。

卓榮泰院長表示，本次達福林匹克代表團表現優異，共獲得了13面獎牌。他特別恭喜保齡球女子團體成功奪得金牌，為國爭光，也對於18歲就參賽的危宇澤選手贏得男子十項全能的銀牌，表示高度肯定，雖然第一天就受傷，但是期待他下次有更好的成績。

卓榮泰院長說，運動部部長李洋上任後，積極促進全民運動、一般運動競賽、國際競賽、運動產業及適應運動發展。而適應運動就是讓行動不便者、高齡者、兒童等特殊需求的族群，能夠享受運動帶來的自信與快樂，因此政府從制度面及環境面進行調整，同時也持續挹注經費，全力壯大適應運動發展，進而達成「人人都是體育人」的理念。

卓榮泰院長也勉勵選手們，除了在國際賽事中為國爭光之外，也能將經驗帶回社區、學校，讓更多人參與，達成全民運動的最終目的。而他也指出，未來一整年不僅有各種國際級及世界級的運動賽事，同時也會推動各項社區運動，期盼選手們繼續努力爭取更好成績，更重要的是保持身體健康，實現「快快樂樂的運動、快快樂樂的生活、快快樂樂的成長」目標。