達美客機降落驚魂記 跑道結冰打滑機頭險撞地

美國「達美支線」一架「龐巴迪CRJ-900」客機，在當地時間11月30日晚間9點30分左右，降落在愛荷華州「狄蒙國際機場」時，因為跑道結冰，飛機降落時偏離跑道，所幸機上乘客一切平安。

美國廣播公司（ABC）報導，美國中西部遭到暴風雪侵襲，一架達美航空支線班機，當地時間11月30日晚間在愛荷華州一處國際機場降落時，因為跑道結冰打滑，偏離滑行道，所幸機上乘員一切平安。

達美航空表示，事故發生11月30日晚間9點30分左右。5087號「達美連線」（Delta Connection）班機，從底特律起飛，採用「龐巴迪CRJ-900」客機執飛。航空公司指出，客機在狄蒙國際機場落地後，因為跑道與滑行道結冰，導致機體偏離跑道。機上總共載有54名乘客與4名機組員，在安全撤離後，由接駁巴士送往航廈。

事發時，有多輛消防車在一旁戒備，根據社群貼文，疑似機頭幾乎撞擊地面，美國國家運輸安全委員會已經開始著手調查事故原因。