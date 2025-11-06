達美樂四喜披薩家族再升級 一次滿足四種味蕾
每次吃披薩都在糾結要吃什麼口味？達美樂全新「四喜系列」正式登場，隆重推出「海龍王四喜大披薩」與「肉魔王四喜大披薩」，讓你四種心願、一次滿足！
「海龍王四喜大披薩」嚴選四款人氣海鮮口味，包含「極致干貝海鮮」、「龍蝦舞沙拉」、「日式章魚燒」和「照燒花枝」；而「肉魔王四喜大披薩」則包含「極致蒜香壽喜牛」、「超級豪華」和「BBQ雞肉」、「道地美國」，滿足肉食族群的豪邁渴望。
為回饋達美樂獨具特色的四喜系列披薩如「經典四喜」、「招牌四喜」、「招牌海鮮四喜」包含了最受消費者歡迎的夏威夷，還有日式章魚燒等口味。歡慶海龍王四喜與肉魔王四喜新品上市，這些人氣四喜披薩也同步推出外帶優惠與限定套餐。「四喜－王者套餐666元」任選四喜大披薩1個、香烤雞條15個、蝴蝶酥8個、1.25L大可樂1瓶，「四喜－饗樂套餐555元」任選四喜小披薩2個、1.25L大可樂1瓶。
另外，摩斯漢堡則是推出深秋新品，最受矚目的絕對是「北海道起司松露和牛堡」以澳洲和牛排搭配北海道乾酪香濃起司，再加上松露醬，滑順奶香與肉汁融合，奢華卻不膩口；「黃金海老珍珠堡」則選用三尾白蝦製成天婦羅，夾入大麥米飯與海苔、特製醬汁，表層酥脆、內餡多汁，海味直接衝擊味蕾。
早餐部分同樣出招，「咖哩豬排堡」以現炸豬排與芒果咖哩醬結合，辣中帶甜，是寒冷早晨最快樂的開場。甜點控則別錯過「香蕉巧克力米派」，選用台灣香蕉與卡士達製成內餡，外層使用加入蓬萊米粉的千層派皮炸製，香酥、甜香又帶米香韻味。
看更多 CTWANT 文章
旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找
甜點控尖叫！66 cheesecake推提拉米蘇、泰奶焦糖泡芙、BAC蛋糕一次塞滿7種水果
其他人也在看
吳念軒化身巴黎男孩太圈粉！穿上MAISON KITSUNÉ學院風自曝：「這身造型我想穿去旅行」
吳念軒現身一日站台，以巴黎學院氣息詮釋秋冬姿態開幕活動當天，邀請到人氣演員 吳念軒 擔任一日店長，帥氣現身變成「巴黎學院風男孩」。他身穿MAISON KITSUNÉ 2025 秋冬系列—淺藍條紋襯衫配象牙白開襟針織衫、再踩上印有小狐狸LOGO的經典小白鞋，整體造型乾淨俐落又不失細節...styletc ・ 7 小時前
2025最新版！城崎外湯巡禮、有馬古泉暖身…日本關西五大夢幻溫泉鄉&時髦旅館全公開 | ELLE
京阪神玩膩了嗎？現在就將妳的關西之旅升級到「深度療癒」模式！日本關西地區擁有許多能讓人肌膚滑嫩、精神飽滿的優質溫泉。從白濱的海景露天風呂、有馬暖身暖心的古泉……到城崎的浴衣外湯巡禮，編輯特別整理了關西五大必訪療癒溫泉，同時附上周邊溫泉旅館清單推薦。Elle ・ 14 小時前
七成台灣女生屬敏感肌！盧建勳醫師推「穩膚救星」：泛紅、血絲警訊，「心動光」是首選
你也有這個困擾嗎？天氣一變就泛紅、上妝浮粉、毛孔明顯、還常常冒出血管絲，這些都是台灣女性最常見的肌膚困擾。守葳診所盧建勳院長表示：「台灣女生有超過七成屬於敏感肌。」這類肌膚天生膚質層薄、皮膚屏障脆弱，一旦氣候變化或保養不當，就容易出現紅、癢、脫屑等現象，若沒有正確照護，長期下來可能演變成酒糟肌。姊妹淘 ・ 4 小時前
黃明志親弟暴氣力挺！謝侑芯猝死變謀殺案，護兄長文轟「造謠別刪」可做1事
黃明志親弟暴氣力挺！謝侑芯猝死變謀殺案，護兄長文轟「造謠別刪」可做1事造咖 ・ 5 小時前
辣個男人吃炸雞、拿坡里加碼開炸！外帶大披薩與6塊炸雞都只賣199
黃仁勳一隻炸雞掀起股市狂潮，讓「炸雞股」成為熱門話題。搭此話題順風車，拿坡里披薩‧炸雞推出年終最強檔回饋活動，自11月6日起連續18天，大披薩與6塊炸雞同步推出超值優惠。大披薩原價390元，外帶、內用特價199元；6塊炸雞原價390元，外帶、內用特價199元。中時財經即時 ・ 1 天前
2025限定眼影盤必買指南！Tom Ford、Dior、嬌蘭、SUQQU、RMK...5大品牌亮點、色號全解析
嬌蘭OMBRES G高訂深邃四色眼影盤 星芒奇想限定版520嬌蘭今年首次以精緻的「摺紙藝術」為靈感，推出奢華非凡的全新聖誕系列。眼影盤換上白、金、銀交織的全新包裝，化作獨一無二的節慶贈禮。這盤#520限定色，充滿了明亮和諧的聖誕氛圍，內含2款絕美的金屬光眼影（金色與銀色）...styletc ・ 1 小時前
韓網爆火「縮短中庭」彩妝公式！4大步驟偷學韓妞「幼態臉」秘密，普女也能變女團臉
關鍵第一步：拉低眼位的「平行臥蠶」想打造無辜的幼態感，「縮短中庭」（從眼睛到鼻頭的距離）是關鍵第一步。而臥蠶的畫法，就是改變視覺比例的秘密武器。拋棄舊觀念：傳統的臥蠶是順著眼型畫出「微笑弧線」，但韓妞現在流行的是「平行臥蠶」，視覺上更能拉低眼位。畫法解析...styletc ・ 8 小時前
SOGO百貨38週年慶首日開紅盤，一樓sisley保養品預購逆勢成長預估成今年樓冠王，化妝品層最高買一送十、黃金珠寶業績衝翻天
普發萬元倒數入帳 週年慶提前引爆消費力今年SOGO週年慶最大亮點，正好搭上政府「普發萬元」第一批11月12日入帳前夕，消費者提前卡位「放大萬元購物力」。黃晴雯董事長指出：「普發現金即將入帳，民眾提前規劃採購，預期將為11月帶來明顯業績成長。」SOGO內部預估今年週年慶將...styletc ・ 1 小時前
BBC也報導「警定調謀殺」！黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案，大馬律師逆風揭關鍵
BBC也報導「警定調謀殺」！黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案，大馬律師逆風揭關鍵造咖 ・ 1 小時前
植物風優雅義大利麵餐廳，好吃手工窯烤披薩
《BELLINI Pasta Pasta》是結合日系元素的義式餐廳，除了兩三百元的義大利麵，也有披薩、牛排、蔬食餐點、飲品等等，北中南都有分店，今天來的新北裕隆城分店氣氛很好，隨處可見的綠色盆栽增添愜意及優美，既別緻又清新 。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
有錢就是任性！「同事被動收入8萬」絕不加班，網：已經很上進
一名男網友分享自己同事每月有8萬元被動收入，上班只是做自己喜歡的事，每天準時上下班、有是就請假，完全不在乎其他同事眼光，文章一出網友紛紛留言力挺：人家有底氣啊！造咖 ・ 1 小時前
不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡
台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力賞楓時間：11月下旬起福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關星野集團在台...styletc ・ 11 小時前
水壺也能這麼時尚？BLACKPINK Rosé 同款 Owala 水壺正在改寫喝水儀式感 | Women's Health
「Owala」從歐美紅到亞洲，這款兼具高顏值與實用性的「Owala」水壺，正悄悄成為時尚女孩的日常必備。Women's Health美力圈 ・ 17 小時前
102歲奶奶「每周吃一次麥當勞」 長壽健康、僅服1顆降血壓藥
美國一對母女因「每週必吃麥當勞」的生活習慣在社群平台走紅。102歲的克羅夫特（Jane Crof）與75歲女兒史托特（Gail Stott）在TikTok分享日常生活，引發網友對她們「長壽祕訣」的好奇，目前已累積超過11萬名粉絲。中天新聞網 ・ 1 天前
雙11環保杯/保溫瓶推薦： 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！入冬喝熱飲快入手
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁雙11購物節優惠，小編為你找到了買1送1的熱銷款、韓星最愛的人氣款、高顏值的實用款...趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 1 天前
需求疲弱、供給過剩陰霾未散，紐油與布油亞洲電子盤初反彈無力
【財訊快報／陳孟朔】兩大期油在連續兩天急吐逾2%後，在週四亞電子盤初微彈不到0.1%，持續遊走在兩週低點附近，因需求疲弱與供給寬鬆並存，壓抑多頭反彈力度。布蘭特1期油報每桶63.58美元、微漲6美分或0.09%；紐約12月期油報59.65美元，小漲5美分或0.08%。兩大期油前兩個交易日各跌2.1%和2.4%。美國能源資訊署(EIA)最新週報顯示，美國上週原油庫存增加520萬桶至4.212億桶，遠高於市場原估60.3萬桶，顯示煉廠維修季帶來的處理量下滑與進口回升，推升庫存累積。高頻跡象亦指向美國油品消費偏弱，旅運活動與集裝箱運量未見明顯回暖。與此同時，年初至11月4日全球石油需求僅年增85萬桶／日，低於先前預估的90萬桶／日，反映高利率與成長放緩對終端拉貨的掣肘。供給端方面，石油輸出國家組織和盟友(OPEC+)在前期逐步增產的同時，非OPEC產量仍在增加，市場對「供過於求」的擔憂延續。部分法人機構下修中長期油價估值，預期布蘭特期油今年年底下看60美元、2026年底約50美元。若庫存持續累積且需求修復不及預期，價格恐維持區間下行偏壓；反之，若煉廠出柱回升、駁船與陸運動能改善，短線可望緩解財訊快報 ・ 7 小時前
民主黨左翼新星當選紐約市長 川普批共產主義經濟噩夢
（中央社邁阿密5日綜合外電報導）在美國民主黨左翼新星曼達尼當選紐約市長後，美國總統川普今天再度抨擊曼達尼是「共產主義者」，並批評他將帶來「經濟噩夢」。中央社 ・ 12 小時前
一年半狂減45kg！日本女諧星靠2個小改變，成功瘦掉「半個自己」網驚：根本重生等級！
說到日本藝人成功瘦身的代表，絕對不能不提到知名諧星 Yuriyan Retriever（吉田有里）！1990年出生、現年35歲的她，以大膽幽默的表演風格與率真的個性爆紅，是日本「棉花糖女孩」的代表人物女人我最大 ・ 9 小時前
藍鯨隔音門安裝分享｜防火防煙隔音門推薦
藍鯨隔音門安裝分享｜防火防煙隔音門推薦Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
2025最新版！私人庭園湯屋、無邊際海景風呂…日本關東人氣溫泉巡禮&質感住宿清單推薦 | ELLE
誰說東京之旅只能是逛街血拼？關東地區擁有無數能讓療癒身心和柔嫩美肌溫泉！無論是擁有富士山美景的箱根、還是充滿海濱風情的熱海溫泉，每一處都是從疲憊中解脫、找回美麗能量的完美選擇。快跟著編輯整理的日本關東五大必訪溫泉規劃一趟小旅行，同時也貼心附上周邊溫泉旅館清單推薦。Elle ・ 14 小時前