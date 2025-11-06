達美樂四喜披薩家族再升級 一次滿足四種味蕾

（圖／達美樂提供）

每次吃披薩都在糾結要吃什麼口味？達美樂全新「四喜系列」正式登場，隆重推出「海龍王四喜大披薩」與「肉魔王四喜大披薩」，讓你四種心願、一次滿足！

「海龍王四喜大披薩」嚴選四款人氣海鮮口味，包含「極致干貝海鮮」、「龍蝦舞沙拉」、「日式章魚燒」和「照燒花枝」；而「肉魔王四喜大披薩」則包含「極致蒜香壽喜牛」、「超級豪華」和「BBQ雞肉」、「道地美國」，滿足肉食族群的豪邁渴望。

（圖／達美樂提供）

為回饋達美樂獨具特色的四喜系列披薩如「經典四喜」、「招牌四喜」、「招牌海鮮四喜」包含了最受消費者歡迎的夏威夷，還有日式章魚燒等口味。歡慶海龍王四喜與肉魔王四喜新品上市，這些人氣四喜披薩也同步推出外帶優惠與限定套餐。「四喜－王者套餐666元」任選四喜大披薩1個、香烤雞條15個、蝴蝶酥8個、1.25L大可樂1瓶，「四喜－饗樂套餐555元」任選四喜小披薩2個、1.25L大可樂1瓶。

廣告 廣告

另外，摩斯漢堡則是推出深秋新品，最受矚目的絕對是「北海道起司松露和牛堡」以澳洲和牛排搭配北海道乾酪香濃起司，再加上松露醬，滑順奶香與肉汁融合，奢華卻不膩口；「黃金海老珍珠堡」則選用三尾白蝦製成天婦羅，夾入大麥米飯與海苔、特製醬汁，表層酥脆、內餡多汁，海味直接衝擊味蕾。

（圖／摩斯漢堡提供）

早餐部分同樣出招，「咖哩豬排堡」以現炸豬排與芒果咖哩醬結合，辣中帶甜，是寒冷早晨最快樂的開場。甜點控則別錯過「香蕉巧克力米派」，選用台灣香蕉與卡士達製成內餡，外層使用加入蓬萊米粉的千層派皮炸製，香酥、甜香又帶米香韻味。

（圖／摩斯漢堡提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找

甜點控尖叫！66 cheesecake推提拉米蘇、泰奶焦糖泡芙、BAC蛋糕一次塞滿7種水果

