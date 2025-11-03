達美樂獨家四喜系列！4大新品優惠碼肉控海鮮控必吃大滿足

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

繼上週達美樂公告家有喜事，今天正式宣布家族迎來重量級新成員！全新「四喜系列」正式登場，隆重推出「海龍王四喜大披薩」與「肉魔王四喜大披薩」，以「一次品嚐四種主廚精選風味」為設計理念，完美解決消費者在選擇披薩時的口味糾結與意見不同，四喜一次滿足期待。

圖 / 達美樂，以下同

「海龍王四喜大披薩」嚴選四款人氣海鮮口味，鮮美層次分明，專為海鮮控打造；「肉魔王四喜大披薩」則融合四種醇厚肉香，口感濃郁飽滿，滿足肉食族群的豪邁渴望。兩款新作不僅展現達美樂對食材與風味的極致追求，更貼近消費者真實需求，一顆披薩四種口味，讓聚餐不再為口味糾結，輕鬆滿足多重美味。

廣告 廣告

海味爆棚！「海龍王四喜大披薩」豪華登場

達美樂為海鮮控量身打造「海龍王四喜大披薩」，豪氣集結熱銷口味「極致干貝海鮮」、「龍蝦舞沙拉」、「日式章魚燒」、「照燒花枝」，打造鮮味層層堆疊的豪華饗宴，新上市外帶優惠價每個只要 399 元。

1. 極致干貝海鮮：嚴選上等干貝與印度洋大白蝦，口感豐富，海味十足

2. 龍蝦舞沙拉：融合龍蝦肉、花枝與魚卵，佐以日式美乃滋，滑順濃郁

3. 日式章魚燒：鮮甜章魚、柴魚片、美乃滋與濃厚醬香，呈現道地日式風味

4. 照燒花枝：鮮嫩花枝搭配日式照燒醬，撒上海苔粉，香氣撲鼻

肉香四溢！「肉魔王四喜大披薩」豪邁登場

專為肉食愛好者打造的「肉魔王四喜大披薩」，匯聚四款精選人氣口味，「極致蒜香壽喜牛」、「超級豪華」、「BBQ雞肉」、「道地美國」一次滿足，新上市外帶優惠價每個只要 369元。

1. 極致蒜香壽喜牛：濃郁壽喜醬搭配蒜香牛肉，層次分明

2. 超級豪華：招牌香腸片香腸丁與鮮蔬配料交織，口感飽滿

3. BBQ雞肉：煙燻雞肉與BBQ甜鹹醬汁完美融合

4. 道地美國：經典美式風味，美式香腸片香氣十足

網友敲碗熱銷四喜，家族同歡慶！ 此外，回饋達美樂獨具特色的四喜系列披薩如「經典四喜」、「招牌四喜」、「招牌海鮮四喜」包含了最受消費者歡迎的夏威夷，還有日式章魚燒等口味。歡慶海龍王四喜與肉魔王四喜新品上市，這些人氣四喜披薩也同步推出外帶優惠與限定套餐，讓消費者一次盡享四喜系列的多重美味。

達美樂同步推出「四喜系列限定套餐」，讓美味升級、享受加倍，外帶外送皆可。

四喜-王者套餐 666元 任選四喜大披薩 1 個、香烤雞條 15 個、蝴蝶酥 8 個、1.25L 大可樂 1 瓶

四喜－饗樂套餐 555 元，任選四喜小披薩 2 個、1.25L 大可樂 1 瓶

「四喜系列限定組合套餐」共有五款四喜口味可選：海龍王四喜、肉魔王四喜、經典四喜、招牌四喜、招牌海鮮四喜。

達美樂全新推出「四喜披薩」系列，以創新口味與豐富食材，滿足海鮮控與肉控的味蕾渴望。即日起，全台門市皆可訂購，享受四喜臨門的限時美味盛宴！為回饋粉絲熱情支持，官方 Facebook 粉絲團同步推出一系列社群活動，豪氣寵粉、好禮不斷！

【Info】

達美樂最新產品資訊

海龍王四喜大披薩

售價：優惠價399元

包含：極致干貝海鮮、龍蝦舞沙拉、日式章魚燒、照燒花枝

優惠代碼：703444

肉魔王四喜大披薩

售價：優惠價369元

包含：極致蒜香壽喜牛、超級豪華、BBQ雞肉、道地美國

優惠代碼：575487

經典四喜大披薩

售價：外帶半價299元

優惠代碼：019429

招牌四喜大披薩

售價：外帶半價329元

優惠代碼：917728

招牌海鮮四喜大披薩

售價：外帶半價339元

優惠代碼：591587

四喜－王者套餐

售價：666元（外帶／外送皆可）

品項：四喜大披薩 1 個（指定5款）、香烤雞條 15 個、蝴蝶酥 8 個、1.25L大可樂

優惠代碼：099844

＊共有五款四喜口味可選：海龍王四喜、肉魔王四喜、經典四喜、招牌四喜、招牌海鮮四喜。

四喜－饗樂套餐

售價：555元（外帶／外送皆可）

品項：四喜小披薩 2 個（指定5款）、1.25L大可樂

優惠代碼：174879

＊共有五款四喜口味可選：海龍王四喜、肉魔王四喜、經典四喜、招牌四喜、招牌海鮮四喜。

必勝客兩位「資深員工」解除職務公布！期間限定個人手工義式薄比薩登場限店販售

》https://www.mook.com.tw/article/38928