達美樂聖誕新品披薩半價！一擲High狂歡盒變身桌遊

迎接溫馨聖誕月，達美樂祭出期間限定「三本柱」全新美味，三款新品披薩強勢席捲聖誕餐桌！同時推出限時限量的「一擲 High 狂歡盒」，一次收錄三款限定口味，盒身更能變身成趣味互動骰子，讓聚會加倍歡樂！

達美樂「三本柱」正式登場！聖誕派對必備的「一擲 High 狂歡盒」同步亮相！（圖／達美樂，以下同）

達美樂「三本柱」派對魅力無法擋！最頂一本柱「頂鮭豪牛雙饗披薩」鋪滿炙烤頂級鮭魚肚與炭燒牛肉，海陸美味層層堆疊，一口咬下豪奢滿足感爆發，不論是海鮮派或是肉食派都難以抗拒！

甜心二本柱「相思抹茶火山披薩」為火山系列新品，披薩上點綴著綿密紅豆以及Q彈麻糬，搭配濃郁甘醇的抹茶火山，尾韻十足的茶香與甜蜜豆香縈繞唇齒，是今年聖誕不可錯過的暖心甜味！

回應廣大火山粉絲敲碗，熱情三本柱「起司火山口拼盤」，這次達美樂要讓整個火山口都拿起來吃掉！香濃的起司火山口搭配香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球與蝴蝶酥等人氣副食，除了單吃美味，還能拿來沾取起司火山更是好吃又好玩，鹹甜交織讓人一口接一口，實在停不下來！

達美樂這次更把創意玩到極致，將創意延伸到披薩盒上，推出期間限定的「一擲 High 狂歡盒」，一次裝下三款期間限定的全新美味披薩及副食，外盒還結合互動遊戲變身成兩顆骰子，催化派對歡樂氣氛！

節日限定的達美樂「一擲 High」玩法能以其中一顆骰子擲出指定玩家，另一顆則決定互動內容，從上傳鬼臉照、真心話大冒險到跟隨流行歌曲跳舞等超豐富玩法，兩種骰子共可變化 36 種組合，「一擲 High 狂歡盒」好吃又好玩讓派對從開場一路 HIGH 到最後一刻！

12月1日起，達美樂海陸奢華的「頂鮭豪牛雙饗披薩」大披薩、充滿濃郁甘醇的「相思抹茶火山披薩」，以及派對上最涮嘴的「起司火山口拼盤」每一個單品都能用新品嘗鮮半價帶回家，只要399元起！

