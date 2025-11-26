達美樂聖誕「三本柱」華麗登場！海陸鮭魚牛、起司火山拼盤、抹茶紅豆甜心嗨翻聚會

「達美樂」聖誕新品披薩半價開吃，派對一次搞定。（達美樂供圖）

迎接年末聚會月，「達美樂」推出期間限定「三本柱」新品，3款豪華披薩與拼盤能馬上炒熱氣氛，還有創意互動遊戲盒「一擲High狂歡盒」，讓聚餐不僅好吃，更充滿趣味。新品嘗鮮期間更推出半價優惠，讓你輕鬆打造節日派對氣氛。

達美樂這次推出的「三本柱」，首推最頂一本柱「頂鮭豪牛雙饗披薩」，上頭鋪滿炙烤頂級鮭魚肚與炭燒牛肉，海陸雙饗的豪邁口感層層堆疊，一口咬下便能感受到滿滿的奢華與飽足感，還有海鮮與肉食的雙重誘惑。

廣告 廣告

「頂鮭豪牛雙饗披薩」鋪滿炙烤頂級鮭魚肚與炭燒牛肉，一口咬下鹹香滿足。（459元／單點，達美樂供圖）

熱情二本柱「起司火山口拼盤」，則以人氣起司火山口搭配香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球與蝴蝶酥等副食，鹹甜交錯，一口接一口，好友聚會時更增添互動趣味，沾取濃郁起司更是停不下來。

「起司火山口拼盤」搭配香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球等人氣副食，拿來沾取好吃又好玩。（499元／單點，達美樂供圖）

甜心三本柱「相思抹茶火山披薩」則以抹茶火山作為基底，搭配綿密紅豆與Q彈麻糬，茶香與甜香交織，是很恰到好處的甜點收尾。

「相思抹茶火山披薩」，以香濃抹茶結合綿密紅豆與Q彈麻糬，茶香、豆香十足。（399元／單點，達美樂供圖）

另外，還把創意延伸到披薩盒，推出期間限定「一擲High狂歡盒」，除了一次收納3款新品披薩及多款副食，盒子還能變身為兩顆互動骰子，讓派對氣氛升溫。玩家可透過骰子決定互動內容，例如上傳鬼臉照、玩真心話大冒險，甚至跟隨流行歌曲跳舞，共有36種玩法，讓聚會從開場一路HIGH到最後一刻。

「一擲High狂歡盒」加入骰子遊戲設計，隨機指定玩家與多種挑戰玩法，讓歡聚氛圍瞬間升溫。（達美樂供圖）

12月1日起開放訂購，一擲High狂歡盒優惠價1,399元，3款新品單品則可用半價嘗鮮，頂鮭豪牛雙饗披薩459元、相思抹茶火山披薩399元、起司火山口拼盤499元。



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／一天狂賣千條！「法蘭司」維也納牛奶麵包先丟冷凍再烤神好吃

正男報食事／掛羊頭賣滷肉！雙北4家羊肉湯店的滷肉飯意外猛爆

正男報食事／興南夜市激推4間超人氣小吃！Google評價平均超過4.5顆星