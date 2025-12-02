達美樂起司夾心麵包 獲評披薩連鎖店No. 1
無論是終於結束了漫長的一周，或只是忙碌了一天，沒有什麼比點一份披薩來吃，更令人感到愜意的了。披薩很美味，這一點大家都知道，但若能搭配上一點小吃，那就會更完美了，其中最重要的一款小吃，就是起司麵包。鬆軟的麵包，滿滿的融化起司，再配上一杯義式番茄醬沾著吃，起司麵包可以說是披薩的完美開胃菜。
不過，起司麵包這款人氣開胃菜，雖然每家連鎖披薩店都有提供，但每家的起司麵包之間，存在著相當大的差異；為此，美食網站Tasting Table的艾拉(Selena Aiyla)決定評選出最佳披薩連鎖店的起司麵包；而榮登榜首的則是達美樂的起司夾心麵包。
艾拉表示：「這款麵包味道絕佳，奶油和大蒜的香味尤其突出。」風味濃厚的起司麵包，向來都能名列前茅，但達美樂這款麵包真正讓艾拉讚不絕口的地方，是各種食材完美融合，相得益彰。達美樂起司夾心麵包「有嚼勁、柔軟，最重要的是，它從來不會烤焦、硬邦邦或是很難咀嚼。」充滿嚼勁的麵包、佈滿了中間和頂部的起司，再加上達美樂的招牌大蒜油，也難怪這款麵包會被形容是有「最完美的感官平衡」。
達美樂這家美國最大披薩連鎖店的起司麵包，之所以能在眾多競爭對手中脫穎而出，其背後秘訣，首先是它有著十足的餡料；採用達美樂手工披薩相同的麵團做出的麵包，不但在中間夾了大量的起司，麵包上面也鋪了滿滿一層起司；除了層層的起司外，達美樂還巧妙的融合了披薩起司和切達起司，打造出其他連鎖店所沒有的豐富口感；最後，達美樂的起司麵包，還會淋上一層大蒜油，確保入口的每一口麵包，不但有嚼勁且充滿了起司，同時還充滿了濃郁的大蒜味。
整體來說，網友普遍認同Tasting Table給出的評價，同樣對達美樂的起司夾心面標，讚不絕口；網路上更是有不少模仿食譜，Reddit上更是有網友，對這款麵包的各種吃法，包括義大利辣香腸、培根和墨西哥辣椒等配料的熱烈討論，爭論到底哪種吃法才是最佳選擇。
儘管這款麵包名列榜首，但也不是所有人都對它讚不絕口；最常見的抱怨，就是大蒜油反讓麵包變得過於油膩；融化的起司本身就很油膩，如果大蒜油淋得過多，那就會讓麵包變得油膩不堪；另外，還有老顧客懷念，以前沒有包起司的麵包。
