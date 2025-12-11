達美航空百年傳奇 從農噴機起家 如今年載客2億人

圖/TVBS

美國達美航空迎來創立一百年，其實他們一開始是從「農噴機」起家，後來開啟載客服務後，一度蒸蒸日上的公司，卻在2005年碰上破產危機；最終，達美航空撐下來，靠著與西北航空合併浴火重生，如今在全球航空公司中，機隊規模是數一數二，去年載客量更高達2億。

圖為達美航空。（圖／Shutterstock達志影像）

達美航空從農作物噴灑飛機起家，至今已發展成為全球頂尖航空公司，服務超過2億名乘客。這家成立於喬治亞州梅崗、最初名為Huff Daland Dusters的公司，原是為解決當地農民面臨的棉鈴象鼻蟲問題而設立，成為全球首家使用飛機進行農作物噴灑的企業。1929年，更名為達美空中服務後開通首條客運航線，從德州達拉斯飛往密西西比州傑克遜，並在噴射客機時代來臨及國際線開通後蓬勃發展，甚至成為「天合聯盟」創始成員之一。

達美航空的發展歷程並非一帆風順。1985年，一場空難奪走134名乘客與機組員性命；2005年，在油價高漲與航空業高度競爭下，當時身為全美第三大航空的達美不敵虧損，聲請破產保護。這場危機讓達美航空更加重視員工價值，機組員也願意共體時艱。達美航空於2007年結束破產保護後，隔年與西北航空合併，成為航空史上最大規模的合併案，也成為達美浴火重生的重要轉捩點。

這次合併讓達美航空真正將亞特蘭大機場發展成全球規模最大的機場之一，多年來一直是全球客運量與飛機起降次數最多的機場。如今，達美航空的機隊規模在全球數一數二，每天營運多達5000個航班，去年服務超過2億名乘客，未來發展潛力無窮。

達美航空公司執行長Ed Bastian強調，全球只有五分之一的人坐過飛機，這意味著航空業有巨大的發展和擴張機會。他表示，達美航空與合作夥伴的總規模是達美本身的三倍，顯示出公司積極與其他航空公司建立合資企業，擴大市場規模的策略。

即使達美航空正逐漸轉型，鎖定想體驗高級服務的旅客，但仍不忘初衷。Ed Bastian表示，當乘客登上達美的飛機，公司會確保他們抵達目的地並保持理想的旅行狀態，無論是選擇頭等艙還是經濟艙，達美都會竭盡全力滿足乘客需求。從農噴飛機一路轉型到載著旅客往返世界各地，達美航空已度過低谷、達到高峰，正準備打造下一個百年輝煌。

