達美航空雙獲國際大獎肯定 BTN 與《富比士旅遊指南》評選全美最佳

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】在迎接下一個百年之際，達美航空再次獲得商務與休閒旅遊領域的雙重肯定：不僅在商旅雜誌《Business Travel News》（BTN）航空調查中連續 15 年被評為商務旅客首選航空公司；也連續二度獲得《富比士旅遊指南》2025 Verified Travel Awards「全美最佳航空公司」。

達美航空百年紀念塗裝機尾設計，象徵品牌以創新與服務為核心的傳承與未來願景。(圖／達美航空 提供)

榮獲BTN 航空調查連續15年的肯定，凸顯達美持續為企業旅客提供頂級體驗的承諾。這項里程碑，正象徵達美過去一世紀的創新與服務。

達美全球銷售資深副總裁 Bob Somers 表示：「連續十五年位居榜首不僅是一項紀錄，更反映了我們與企業客戶之間建立的信任與夥伴關係。時值歡慶百年，我們將更加專注於最重要的事：可靠的營運、貼心的服務，以及能協助企業旅客與其組織持續成長的前瞻性解決方案。」

BTN 航空調查被廣泛視為企業差旅領域的重要指標，排名根據差旅管理者與採購人員的回饋，評分類別包括客戶服務、通路及整體價值等。

同時，達美也獲得《富比士旅遊指南》的最高肯定，榮獲 2025 Verified Travel Awards 共五項獎項，為所有航空公司之最，其中包括連續第二年獲得「全美最佳航空公司」。得獎者由《富比士旅遊指南》透過邀請制調查選出，對象為超過 9,000 名在旅遊與酒店領域經驗豐富的專業人士，包括豪華旅遊顧問以及 FTG 的匿名評鑑員。

達美執行副總裁暨客戶體驗長 Erik Snell 表示：「能夠再次獲得《富比士旅遊指南》的肯定，尤其是在我們迎來百年的時刻，對我們別具意義。這要歸功於達美的員工，他們每天以專業與熱忱投入工作。創新與設計塑造了客戶體驗，但真正使達美與眾不同的，是同仁的關懷與奉獻。」

除了再度獲評「全美最佳航空公司」外，達美航空今年亦在 2025 Verified Travel Awards 中奪下四項大獎，展現其在商務、服務與科技等面向的全面實力。達美不僅連續第二年囊括「全美最佳商務艙」、「全美最佳航空公司貴賓室」與「最佳航空 App」等重要獎項，此次更以 A321neo 的頭等艙產品獲選為「全美最佳頭等艙」。四項獲獎項目包括：全美最佳頭等艙（Delta A321neo First Class）、全美最佳商務艙（達美至臻商務艙 Delta One）、全美最佳航空公司貴賓室（紐約甘迺迪機場達美至臻商務艙貴賓室 Delta One Lounge），以及最佳航空 App（Fly Delta App）。這系列獎項再次肯定達美在旅客體驗、產品設計與數位服務上的領先地位。

在達美歡慶百年的今年，這些成就為航空公司持續累積的獎項清單再添亮點。今年，達美也連續第七年被 The Points Guy 評選為「全美最佳航空公司」；連續第四年被《華爾街日報》選為「全美最佳航空公司」；並獲 Cirium（睿思譽），全球最受信賴的航空數據分析公司，評選為北美最準點航空公司。

台北西雅圖每日直飛不間斷 全新A350-900 早去晚回提供最佳旅遊商務優勢

達美航空每天直飛台北西雅圖，為乘客提供便捷的跨國界旅行，輕鬆前往並銜接美國各大城市。自2025年3月31日起，達美航空台北西雅圖航線升級為A350-900客機，306個座位包括32個套房式「達美至臻商務艙」座位、48 個「達美尊尚客艙」座位、36 個「達美優悅經濟艙」座位以及190 個經濟艙座位。全新的照明系統因應不同時段與使用需求調整怡人光線。

達美自台北出發至西雅圖為當天早上出發及抵達，為商務客和休閒旅客增加便捷性。從西雅圖轉機，遊客可以自由探索亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等逾50個北美城市。方便安排多元化旅遊暨商務行程。

