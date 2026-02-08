達賴喇嘛名字驚現艾普斯坦電郵169次？辦公室發聲明：從未授權、絕無往來

達賴喇嘛辦公室今（8）日發表聲明，強調達賴喇嘛從未與艾普斯坦會面，亦未曾授權任何人以其名義與艾普斯坦進行任何形式的接觸或往來。 圖：擷自達賴喇嘛官方IG（資料照片）

[Newtalk新聞] 達賴喇嘛辦公室今（8）日發表聲明，針對近日部分媒體及社交平台報導指稱達賴喇嘛與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦有所聯繫一事，作出明確澄清。聲明強調，達賴喇嘛從未與艾普斯坦會面，亦未曾授權任何人以其名義與艾普斯坦進行任何形式的接觸或往來，以正視聽。

達賴喇嘛辦公室以「達賴喇嘛尊者與『艾普斯坦檔案』無任何關聯」為題發表聲明，指出近日部分大眾媒體與社群平台在報導有關「艾普斯坦檔案」時，試圖將達賴喇嘛尊者與艾普斯坦聯繫起來。辦公室在聲明中明確確認，達賴喇嘛尊者從未與艾普斯坦會面，也未曾授權任何人以尊者名義，與其進行任何形式之會面、聯繫或往來。

已故性犯罪者艾普斯坦。 圖：達志影像／美聯社

聲明提到，中國西藏網於五日晚間曾發表文章，聲稱引述印度「金融快報」二月二日的報導及白俄羅斯媒體「Nexta TV」在社交平台 X 的貼文，內容指達賴喇嘛曾於二零一二年與艾普斯坦會面，且在美國司法部新公布的艾普斯坦電子郵件中，達賴喇嘛的名字被提及 169 次。該文章還宣稱，二零二五年八月二十九日，美國「反擊」網站曾發表題為「達賴喇嘛為何會出現在艾普斯坦的家中？」的文章，指一名記者宣稱在艾普斯坦位於曼哈頓別墅舉行的聚會上「見到了達賴喇嘛」。

達賴喇嘛辦公室此次聲明旨在直接回應上述流傳的內容，並強調相關消息來源可疑。聲明中未進一步詳述具體細節，但明確否認所有相關指控，重申尊者與艾普斯坦及其相關檔案毫無瓜葛。

根據聲明內容，辦公室特別強調「特此澄清，以正視聽」，顯示其對於媒體不實報導可能造成的影響高度關注。外界觀察，此次聲明發布的時機，可能與近期網路謠言再度浮現有關，尤其是涉及尊者聲譽的敏感內容。辦公室選擇以簡潔明確的聲明形式對外說明，避免爭議持續擴散。

中國西藏網所引述的來源，包括印度媒體及白俄羅斯社交媒體貼文，其真實性與背景在聲明中未獲確認，而相關內容在中文網路流傳後，已引起部分人士質疑其可信度。有觀點認為，這類訊息可能與其他議題相關聯，但達賴喇嘛辦公室僅聚焦於澄清與艾普斯坦案的直接關聯，未對其他潛在動機或背景多作評論。

