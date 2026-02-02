達賴喇嘛奪葛萊美獎 IG發文表達感恩

記者王丹荷／綜合報導

第68屆葛萊美獎頒獎典禮今（2）日舉行，90歲西藏精神領袖達賴喇嘛以《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》獲得「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」、拿下他的第1座葛萊美獎，由於本人未能出席，由參與製作的音樂家Rufus Wainwright代為領獎。達賴喇嘛也透過官方IG發文表示，希望透過這張作品讓和平、慈悲、對環境的關懷等理念被更多人聽見。

達賴喇嘛發文表達感言：「我懷著感恩與謙遜之心接受這份肯定。我並不將它視為個人的榮耀，而是對我們共同、普世責任的認可。我深信，和平、慈悲、對環境的關懷，以及對人類整體的理解，對全球80億人類的整體福祉，是至關重要的。我由衷感謝這項葛萊美獎的肯定，能讓這些訊息被更廣泛地傳播。」

達賴喇嘛的競爭對手包括法國歌手法布莫爾萬、美國最高法院大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson），以及這屆葛萊美獎主持人特雷弗諾亞（Trevor Noah）等人。Rufus Wainwright在台上幽默表示：「好吧，顯然我不是達賴喇嘛」，表示能參與這個項目是他的榮幸，能代表達賴喇嘛尊者領獎他備感榮幸。

達賴喇嘛獲頒首座葛萊美獎。（達志影像／歐新社資料照片）