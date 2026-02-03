達賴喇嘛有聲書獲葛萊美獎 中國批政治操弄

現年90歲高齡的西藏精神領袖達賴喇嘛(Dalai Lama)，1日獲得全球指標性音樂大獎葛萊美獎。他透過社群表示，自己懷著感恩和謙卑之心接受這分榮譽，並認為獲獎有助於和平等理念更廣泛地傳播。北京則表示強烈不滿，表示堅決反對利用藝術獎項進行政治操弄。

第68屆葛萊美獎1日在洛杉磯登場，達賴喇嘛以「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」(Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama)，獲得最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎。這張專輯收錄諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛的語錄，並與印度音樂家阿傑德．阿里．汗(Amjad Ali Khan)的原創音樂融合，讚頌和平、善良、希望等價值。達賴喇嘛首度獲得提名便獲獎。

他的對手包括法國歌手法布莫爾萬(Fab Morvan)、聯邦最高法院首位非裔女性大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)、美國女演員加弗(Kathy Garver)，以及本屆葛萊美獎主持人、南非籍知名脫口秀主持人特雷弗諾亞(Trevor Noah)等人。

達賴喇嘛並未出席典禮，由參與作品製作的美國音樂人韋恩萊特(Rufus Wainwright)代為領獎。達賴喇嘛隨後在網路社群發文表示，他懷著感恩和謙卑之心接受這分榮譽，但他並不將這視為個人成就，而是對我們共同的普世責任的肯定。

達賴喇嘛說：「我堅信和平、慈悲、關懷環境，以及對人類整體的理解，對全球80億人的集體福祉至關重要。我由衷感謝葛萊美獎的認可，相信這能幫助這些理念更廣泛地傳播。」

中國外交部發言人林劍昨稱，14世達賴並不是單純的宗教人士，而是披著宗教外衣，從事反華分裂活動的政治流亡者。中方堅決反對有關方面將藝術評獎作為政治操弄的工具。

