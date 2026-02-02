達賴喇嘛有聲書獲葛萊美獎 北京強烈反彈

流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛1日獲頒生平第一座葛萊美獎，引發中國當局強烈反彈，批評達賴獲獎是「反華政治工具」。

美聯社報導，達賴喇嘛憑藉著有聲書「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」(Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama)，摘下第68屆葛萊美獎「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」，由音樂家韋恩萊特(Rufus Wainwright)代為領獎。

廣告 廣告

「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」是達賴喇嘛的智慧語錄，收錄了他演講與文章中的段落，探討正念、和諧與幸福等主題。

達賴喇嘛事後發表感言表示，他帶著「感激與謙卑」接受這項殊榮，得獎不是他個人的榮耀，而是「對我們普世責任的肯定」。

然而，此事卻引起中國當局強烈不滿，中國外交部發言人林劍今天(2日)表示，達賴獲獎是「反華政治工具」，「我們堅決反對有關方面利用此獎作為反華政治操弄的工具」。

現年90歲的達賴喇嘛自1959年解放軍鎮壓西藏起義後，流亡印度至今。他堅持採取和平主義手段爭取西藏自治，備受各界推崇。