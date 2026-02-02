達賴喇嘛獲葛萊美獎 ！中國又怒了

▲西藏精神領袖達賴喇嘛獲得葛萊美獎最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎殊榮。 （圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國樂壇年度盛事的「葛萊美獎」於今（2）日公布得獎名單，西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）意外地在這份名單中，獲得最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎。對此，中國外交部再度惱羞成怒，批評達賴獲獎是「反華政治操弄」。

90歲的達賴喇嘛以「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」（Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama），獲葛萊美獎（Grammy Awards）最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎（Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording），且是首度被提名就得獎。

達賴得獎專輯結合了印度斯坦古典音樂元素，內容圍繞正念、和諧與健康等主題，試圖傳遞內在平衡與心靈覺察等概念，擊敗法國歌手法布莫爾萬（Fab Morvan）以及本屆葛萊美獎主持人特雷弗諾亞（Trevor Noah）等人獲獎。

在葛萊美獎頒獎典禮上，達賴喇嘛並未出席，而是由音樂人韋恩萊特（Rufus Wainwright）代表上台領獎，他表示，「能夠參與這個項目是我的榮幸。而能夠代表達賴喇嘛尊者接受這份榮譽，深感榮幸，因為尊者的智慧正是這部作品核心。」

達賴喇嘛透過社群媒體發表聲明，表示自己懷著感激與謙卑的心接受這項肯定，他強調，不會將這座獎項是為個人榮耀，「我深信和平、慈悲、對環境的關懷，以及對人類一體的理解，是全球80億人共同福祉的關鍵」，希望透過這張作品讓相關理念被更多人聽見。

中國政府對達賴獲獎表達強烈不滿。中國外交部發言人林劍在例行記者會上跳腳批評，達賴喇嘛是「披著宗教外衣，進行反華分裂活動」的政治流亡者，「我們堅決反對有關方面利用藝術獎項作為反華政治操弄的工具，這一立場是一貫且明確的。」

