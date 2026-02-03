達賴喇嘛獲葛萊美獎，北京稱「政治操弄」

[Reuters]

葛萊美獎（The Grammy Awards，格林美獎）今年有一位出人意料的獲獎者——達賴喇嘛。對此，北京表示強烈不滿，稱反對將藝術獎項用於「反華政治操縱」。

這位佛教精神領袖因《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》（Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama）這本有聲書獲得葛萊美獎有聲書類別的肯定。

達賴喇嘛表示，他以「感恩與謙卑」接受此項殊榮。

廣告 廣告

現年90歲的達賴自1959年以來一直流亡，並被北京指責為叛徒與分裂分子。

中國外交部發言人林劍在記者會上表示：「中方堅決反對有關方面利用藝術獎項作為反華政治操弄的工具，中方有關立場是一貫和明確的。」

這位藏人精神領袖目前居住於印度達蘭薩拉，他當初在中國軍隊鎮壓起義後，因為擔心生命安全而離開中國。他持續為西藏爭取更大自治，但北京則視西藏為中國不可分割的一部分。

在社交媒體上的一則訊息中，同時也是諾貝爾和平獎得主的達賴喇嘛表示：「我以感恩與謙卑之心接受這份肯定。」

「我不將其視為個人的榮耀，而是對我們共同的普世責任的一種肯定。」

該獎項由音樂家魯弗斯·溫萊特（Rufus Wainwright）代為領取，他也是這部有聲書中受邀參與的藝術家之一。

魯弗斯・溫萊特代表這位達賴喇嘛領取了獎項。 [Getty Images]

去年，達賴喇嘛確認了他將指認繼任者的計劃，此舉引發與中國之間更多摩擦。

根據藏傳佛教傳統，達賴喇嘛在圓寂後會轉世——這一過程深深植根於宗教傳統，而非政治權威。

他先前曾表示，他的轉世將發生在「自由世界」，也就是在無神論與共產主義的中國境外，但北京迅速否定他有權決定繼任者。

中國官員堅稱，任何繼任都必須遵循中國法律、宗教禮儀與歷史慣例——並最終經北京政府批准。

這項宣佈重新點燃了流亡藏人的擔憂，即中國將試圖自行指定繼任者，以加強對西藏的控制。西藏於1950年被中國占領，並自那時起由中國統治。