達賴喇嘛獲葛萊美獎 表達和平理念

文：記者王丹荷

現年90歲的西藏精神領袖達賴喇嘛，以《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》獲得第68屆葛萊美獎「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」，也是他的第1座葛萊美獎。未出席親自領獎的達賴喇嘛透過官方IG發文表示，希望透過這張作品讓和平、慈悲、對環境的關懷等理念被更多人聽見。

達賴喇嘛發文表示，「我懷著感恩與謙遜之心接受這份肯定。我並不將它視為個人的榮耀，而是對我們共同、普世責任的認可。我深信，和平、慈悲、對環境的關懷，以及對人類整體的理解，對全球80億人類的整體福祉，是至關重要的。我由衷感謝這項葛萊美獎的肯定，能讓這些訊息被更廣泛地傳播。」

（達志影像／歐新社資料照片）