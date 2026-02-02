達賴喇嘛獲頒格萊美有聲書獎

（德國之聲中文網）現年90歲的達賴喇嘛並未出席典禮，而是由音樂人洛福斯·溫萊特 （Rufus Wainwright）代為領獎。達賴喇嘛隨後在社群平台上發文表示，他對這項榮譽“心懷感激”，並稱獲獎肯定有助於讓他的理念傳遞得更遠。

他寫道：“我懷著感恩與謙卑的心接受這項肯定。我不把它視為個人的榮耀，而是對我們共同肩負的普世責任的認可。我深信，和平、慈悲、對環境的關懷，以及對人類一體性的理解，對全球80億人的共同福祉至關重要。我很感激格萊美的肯定能讓這些訊息傳得更廣、更遠。”

廣告 廣告

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (綜合報道)