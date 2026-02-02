達賴喇嘛獲首座葛萊美獎 發文曝心聲

達賴喇嘛獲得葛萊美獎。（圖／翻攝自IG@dalailama）





第68屆葛萊美獎頒獎典禮2日在洛杉磯展開，90歲藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛，憑藉《冥想：達賴喇嘛尊者的省思》（Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama）榮獲「最佳有聲書、旁白與敘事錄音」獎，雖然他本人並未出席，但獲獎後在社群平台發文，表示以感恩與謙卑的心接受這項肯定。

加拿大裔美國創作歌手洛福斯·溫萊特（Rufus Wainwright）替達賴喇嘛代領葛萊美獎座，他在台上幽默道，「很明顯我不是達賴喇嘛」，但他很榮幸能夠代表達賴喇嘛尊者接受這項肯定，他的智慧是這部作品的核心。

達賴喇嘛則是在社群平台發文，表示以感恩與謙卑的心接受這項肯定，他並不將此視為個人成就，而是對我們共同的普世責任的一種認可。「我真誠地相信，和平、慈悲、對環境的關懷，以及對人類一體性的理解，對全體80億人類的共同福祉而言，都是不可或缺的。」同時感謝葛萊美獎的肯定，能夠幫助更廣泛地傳播這些訊息。



