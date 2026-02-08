達賴喇嘛辦否認與愛潑斯坦曾有往來

（德國之聲中文網） 針對近期有關“愛潑斯坦案卷”的報道，達賴喇嘛辦公室周日通過其官方社交媒體賬號發表聲明，明確駁斥了有關達賴喇嘛與這位已故美國億萬富豪存在關聯的傳聞。據德國天主教通訊社（KNA）報道，聲明中強調，達賴喇嘛“從未見過傑弗裡·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），也從未授權任何第三方代表他與其進行會面或互動”。

此次爭議源於美國司法部根據《愛潑斯坦文件透明度法案》近期公開的巨量檔案。這些檔案包含超過300萬份文件、2000個視頻及約18萬張照片。據土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）及香港《英文虎報》（The Standard）等媒體報道，初步檢索顯示，達賴喇嘛的名字在這些文件中出現了超過150次。其中一份2012年10月的電子郵件顯示，愛潑斯坦曾向聯系人表示，他將參加一個達賴喇嘛也會出席的活動；2015年的郵件則顯示，愛潑斯坦的員工曾嘗試聯系達賴喇嘛的代表，並表達了希望邀請其共進晚餐的意圖。

傳記作家的說法

除了文件記錄，一些媒體人的言論也重新進入公眾視野。美國知名傳記作家、曾獲授權為愛潑斯坦撰寫傳記的邁克爾·沃爾夫（Michael Wolff）在 2025年7月接受《每日野獸》（The Daily Beast）播客節目采訪時曾聲稱，他曾在愛潑斯坦位於曼哈頓的住所見過達賴喇嘛。此外，獨立記者雅各布·西爾弗曼（Jacob Silverman）也在其 2025 年 8 月發表的文章中引用了沃爾夫的說法，並提及達賴喇嘛在 2009 年曾前往美國奧爾巴尼為涉及性販賣的邪教組織NXIVM站台演講。而達賴喇嘛當時據傳為此收取了100萬美元的酬勞。

盡管有上述未被證實的說法存在，但目前的公開證據顯示，美國司法局公開的愛潑斯坦文件主要反映了愛潑斯坦單方面嘗試與達賴喇嘛建立聯系的努力，並未有充足的證據顯示兩人確實曾經會面。

作者: 德聞 (綜合報道)