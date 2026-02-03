達賴喇嘛首獲葛萊美肯定 北京跳腳：反對藝術淪「反華工具」

達賴喇嘛音樂作品獲得葛萊美獎肯定。（資料畫面，AP）

第68屆葛萊美獎於洛杉磯時間2日舉行頒獎典禮，現年90歲的圖博精神領袖達賴喇嘛，憑藉有聲書專輯《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》脫穎而出，奪下「最佳有聲讀物、旁白和故事講述錄音獎」。這是達賴喇嘛首度獲得此音樂界最高榮譽，卻也引發北京當局強烈抗議，砲轟此舉是「披著藝術外衣的政治操弄」。

達賴喇嘛專輯《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》（Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama）融合了印度斯坦古典音樂元素，深入探討正念、和諧與身心健康等主題。在本屆競爭激烈的入圍名單中，達賴喇嘛擊敗了美國最高法院大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）以及本屆葛萊美獎主持人特雷弗諾亞（Trevor Noah）等強敵。

由於達賴喇嘛未能親自出席，獎項由參與製作的音樂家魯弗斯溫萊特（Rufus Wainwright）代領，他在台上幽默開場：「顯然我不是達賴喇嘛」，並感性表示能代表尊者領獎是畢生榮幸。達賴喇嘛隨後透過社群媒體表達「感恩與謙卑」，強調這份榮譽並非個人榮耀，而是對「普世責任」的肯定。

音樂家魯弗斯溫萊特代領達賴喇嘛的葛萊美獎。（AP）

針對達賴喇嘛獲獎，中國外交部發言人林劍在例行記者會上表達強烈不滿。他重申中方一貫立場，批評達賴喇嘛並非單純宗教人士，而是「披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者」，林劍更強硬表示，中方堅決反對利用藝術獎項作為「反華政治操弄」的工具，並稱此舉損害了藝術的公正性。

達賴喇嘛獲獎的時間點相當敏感，去年他剛確認其「繼任者指認計畫」，強調轉世將發生在「自由世界」而非中國境內，此舉與主張「轉世須經北京批准」的中國法律產生嚴重摩擦。流亡藏人組織認為，這次葛萊美獎的肯定，再次提升了達賴喇嘛在國際社會的軟實力與影響力；然而，北京則視此為西方國家對西藏主權問題的挑釁，憂心這將加強國際社會對西藏自治訴求的支持。

達賴喇嘛自1959年流亡印度達蘭薩拉，雖然在政治上受制於中國的打壓，但在文化與精神層面卻獲得全球廣泛認同。此次獲得葛萊美獎，標誌著其和平、冥想的思想已跨越宗教界限，深入主流文化，這與北京試圖將其定義為「叛徒」的論點形成強烈對比。





