達運光電12月營收翻倍回溫 AIoT與寬頻雙引擎看好2026成長

【記者呂承哲／台北報導】達運光電（8045）公告2025年12月合併營收1.06億元，月增119％，全年合併營收達12.1億元。公司表示，12月營收明顯回溫，主要受惠泰國與北美等海外市場寬頻設備出貨帶動，為2025年底注入動能，也為2026年營運奠定正向基礎。

從業務結構來看，2025年寬頻通訊與智慧聯網AIoT比重分別為30％與70％，其中智慧聯網AIoT的營收金額年增高達166％，主要來自國防、電信營運商等產業客戶在AI影像辨識與國防物聯網等應用的訂單挹注，展現公司在高附加價值解決方案的垂直整合實力。

國防物聯網方面，達運光電與國外原廠合作，打造結合AI影像辨識、熱顯像與雷達警戒的多感測防禦系統，已進入多項國內外測試與專案評估階段，具備軍用、邊境監控與災防應用潛力。公司自研ASTER熱顯像AI模組，可分析長距離熱顯像與無人機影像，提供可視化防禦與決策支援，凸顯AI影像辨識與資料融合能力。

在寬頻通訊領域，達運光電持續深耕海外市場，配合北美大型電信商進行DOCSIS從1.2GHz升級至1.8GHz的設備更新，同時依不同區域需求提供高穩定度與彈性部署方案，逐步建立長期合作關係。北美與泰國受惠電信基礎建設升級與寬頻網路布建推進，相關設備需求穩定，有助出貨規模放大。

展望2026年，公司對營運成長深具信心。隨北美DOCSIS升級專案進入收割期、客戶拉貨動能升溫，將支撐全年穩健成長；菲律賓子公司ACI Solutions結合衛星地面站與區域網絡，開創新營運模式；警政與海巡專案、天羅地網標案亦為營收增添動能。達運光電並投入無人機與低軌衛星整合，深化智慧聯網AIoT競爭力，推動由光電通訊設備商轉型為智慧聯網與國防物聯網解決方案供應商。

