達運董事會任命新任營運長戴家欣

【記者柯安聰台北報導】達運光電（8045）經董事會決議通過新人事任命案，由公司核心中生代主管－業務處長戴家欣出任達運光電營運長一職，負責公司在寬頻網路事業的營運管理、產品創新開發、策略規劃與執行、全球市場版圖擴張等佈局，此人事任命也象徵達運光電正式啟動組織世代傳承與轉型，邁入世代節奏成長期的關鍵里程碑。



達運新任營運長戴家欣表示，達運光電將以「傳承X創新共榮」為核心精神，延續過去穩健經營的基石，創造企業以更年輕、更數位化的視角，推動產品策略、全球業務佈局，迎向下一個10年成長的新局，不僅展現對企業治理與未來發展的高度責任感，更攜手全體同仁一同推進達運光電邁向一甲子永續經營的新篇章。







（圖）戴家欣出任達運光電營運長一職，負責公司在寬頻網路事業的營運管理、產品創新開發、策略規劃與執行、全球市場版圖擴張等佈局。（圖右為董事長陳碧霜，圖左為營運長戴家



達運光電新任營運長戴家欣在學期間專攻電子電機、同時修習經濟學，學歷跨足工、商領域，擅長產品開發與市場拓展並能創造實質營收和獲利的成長挹注，同時、他具備強大的文化融合技巧，能夠順利克服不同市場、法規、商務等背景差異，將成果轉化為國際化的銷售成績。



戴家欣自國中赴美求學，大學期間進入達運光電美國子公司ACI Communications實習直到畢業，累積超過5年的海外經驗，歷練涵蓋研究開發、行銷與管理等多面向。返台服役後，旋即投入集團國際業務，負責全球市場營運、經營管理美國子公司ACI，戴家欣長期與美國技術總監並肩合作，從工程技術端到業務市場開發端皆有深度參與經驗，對產品開發及市場應用具有完整視野，累積其對產業需求理解及跨域溝通能力。



達運光電2025年第3季合併營收為3.53億元，合併毛利率為37％，歸屬於母公司稅後淨利為0.38億元，每股稅後盈餘0.4元；累計2025年前3季合併營收為9.99億元，合併毛利率34％，歸屬於母公司稅後淨利為0.41億元，每股稅後盈餘 0.43元。（自立電子報2025/11/6）