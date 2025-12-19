達邦蛋白股東會完成董事改選 陳威辰任董事長 新經營團隊帶來全新氣象

【記者張嘉誠／綜合報導】

達邦蛋白（上櫃代號6578）於12月19日召開114年第一次股東臨時會。此次會議順利推選出新任董事陳威辰、國歡企業有限公司、國菁企業有限公司等3位董事，及張永富、徐履冰、朱淑梅、周輝政4位獨立董事，並完成解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制等議案。泛國歡集團融合達邦蛋白後推選陳威辰董事擔任董事長。

達邦蛋白董事長陳威辰提到，本次改組新董事會除繼續邀請有豐富實務經驗的美國康乃爾大學張永富教授、徐履冰律師續任獨董，並再洽朱淑梅會計師及精準醫療領航者周輝政醫師擔任獨董，相信能為公司挹注新能量，打造專業多元且平衡營運、風險管理與市場趨勢的健全董事會。

圖▲達邦蛋白生技營運展望樂觀。(圖/達邦蛋白生技提供)

陳威辰董事長表示，達邦蛋白在2021年至2025年歷經低潮，只是黎明前的黑暗，達邦蛋白生技擁有很好的財務體質、營運體質、技術與研發的智能資本及人才庫資本，2026年將重返良性經營的軌道。

展望2026年，公司將持續推動生技一廠（胜肽蛋白工廠）轉型，推出更優質、更具經濟效益價值的多元產品，加上生技二廠擁有亞洲動物專用產品字號最先進、最大生產量的精準發酵(液態發酵)系統，以目前可預見的接單反響來看，前景應屬樂觀可期，期待可帶來更多的好消息，以感謝廣大股東、投資先進的支持與鼓勵。