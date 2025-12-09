達里歐：市場有泡沫 但投資人別急著退出

▲全球最大避險基金橋水的聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）認為，目前市場已經出現泡沫跡象。（圖／翻攝自達里歐的IG）

全球最大避險基金之一橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）近日接受CNBC專訪時表示，中東正躋身全球最具影響力的AI聚落。同時也發表對於當前市場泡沫的看法。

他表示，阿聯與沙烏地阿拉伯正利用龐大資金，吸引全球技術人才與企業進駐，形成類似早期矽谷的強大集聚效應。

達里歐指出，包括Alphabet旗下Google Cloud與沙國主權基金合作打造的百億美元AI中心，以及OpenAI、輝達、甲骨文與思科在阿聯啟動的大型AI專案，都象徵這股新興力量的快速擴張。他形容，這些國家正在「打造吸引人才的磁場」，資金、人才與企業正持續湧入。

儘管看好中東在全球科技競賽中的角色，達里歐也對整體市場環境提出警告。他指出，債務擴張、美國政治對立與地緣政治緊張三項關鍵循環同時收斂，將使未來一至兩年呈現更高度的不穩定。他認為，目前市場已顯現泡沫化跡象，從私募與創投到企業再融資領域皆可觀察到壓力升高。

不過他認為，當前的泡沫比較像2000年，而非1929年。

談到當前AI投資熱潮是否構成風險，達里歐並不建議投資人因估值偏高而全面退場。他指出，科技革命期間常伴隨估值泡沫，而真正需要關注的是泡沫被刺破的時間點。貨幣環境收緊或債務迫使資產出售，通常是引爆轉折的主因。

