達飛接收首艘甲醇雙燃料貨櫃船

根據英國航運相關網站表示，法國航運公司達飛（CMACGM）近日接收其首艘甲醇雙燃料貨櫃船，象徵該公司在低碳航運與替代燃料布局邁出關鍵一步。該輪由中國船舶集團旗下江南造船廠所建造，並已完成命名與交付作業。

這艘新船命名為「達飛安提戈涅號輪（CMA CGM ANTIGONE）」，船型為一萬五千TEU級甲醇雙燃料貨櫃船，於二○二五年十二月十一日舉行命名儀式，隔日正式交付。該船同時也是法國船級社Bureau Veritas Marine & Offshore（BV）首度入級的甲醇雙燃料貨櫃船。

BV表示，為因應此項專案，早在計畫啟動前即組建專責團隊，結合氣體船與替代燃料領域專家，為檢驗人員及船東專案團隊提供專業訓練，並同步評估即將上路的國際法規，以確保船舶在交付初期及未來營運階段皆能符合相關要求。

依據《甲醇與乙醇燃料船舶規範》，BV在設計審查與風險評估階段，針對船體設計與燃料系統安全進行全面檢核；建造期間，則透過精進製程控管與數據監測，並對消防安全、通風系統與防爆設備進行重點檢驗，以強化船舶整體安全性。

BV工業與大宗商品事業群執行副總裁圖尼（Matthieude Tugny）表示，達飛安提戈涅號輪交付，代表甲醇作為大型貨櫃船替代燃料的重要里程碑。BV首次為甲醇燃料貨櫃船入級，再次展現他們支持船東與造船廠安全、導入可靠低碳解決方案的承諾。

達飛安提戈涅號輪全長三百六十六公尺，為江南造船廠自主設計「Kun系列」一萬五千TEU級甲醇雙燃料貨櫃船的第一艘船。該輪採用甲醇雙燃料推進系統，可大幅降低氮氧化物（NOx）排放，並幾乎消除硫氧化物（SOx）排放，有助提前符合國際海事組織（IMO）二○三○年減排目標。

達飛船舶新造事業副總裁勒克萊爾（Xavier Leclercq）指出，這是達飛在中國接收的首艘甲醇雙燃料貨櫃船，能順利建成交付，仰賴江南造船廠、中國船舶工業貿易有限公司、達飛集團、BV以及所有專案夥伴的密切合作與努力。

Leclercq謝中國船舶集團及江南造船廠在建造過程中的高度配合與支持，期盼未來雙方持續攜手合作，共同推動航運業邁向更永續發展。