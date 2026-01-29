達飛攜手Stonepeak成立全球碼頭合資公司

根據英國航運相關網站表示，法國航運公司達飛（CMA CGM）與基礎建設投資機構Stonepeak日前宣布，共同成立全球碼頭合資企業「United Ports LLC」，總交易規模達二十四億美元，涵蓋分布於六個國家、共十座主要貨櫃碼頭，成為近年來全球港口基礎建設領域規模較大的交易之一。

據雙方近日公布協議內容，Stonepeak將取得該碼頭資產組合二十五％股權，而達飛則保留七十五％持股，並持續掌握完整營運控制權。此一布局顯示，達飛正積極強化其全球碼頭版圖，並釋放資本，以支應集團在航運與物流網絡上的更廣泛投資。

此次合資公司所涵蓋的資產包括多個指標性碼頭，其中包含位於美國洛杉磯港（Port of Los Angeles）的Fenix Marine Services、座落於紐約與巴約訥的自由港碼頭（Port Liberty）及巴西桑托斯港（Port of Santos）的貨櫃碼頭設施，另亦涵蓋位於西班牙、印度、越南的多座碼頭，展現高度全球化布局。

達飛指出，United Ports LLC的成立是集團在美國及全球碼頭業務發展上的重要里程碑。透過與具備深厚基礎建設投資經驗的夥伴攜手合作，該公司得以進一步強化港口投資能力，確保關鍵航運門戶使用權，同時全面提升對客戶的服務品質。Stonepeak則承諾，未來將再投入最多三十六億美元，用於後續碼頭開發計畫，使該合資平台成為長期成長的動力，而非一次性的財務交易。

資料顯示，Stonepeak美國私募股權及運輸與物流部門負責人懷珀（James Wyper）指出，貨櫃碼頭是全球貿易體系中最關鍵、且最難以複製的資產之一。此次合作為投資高品質全球碼頭網絡提供獨特機會。

達飛強調，此次交易所得資金，將回流投入集團核心業務，包括海運、陸運、物流與航空貨運，支援其在海、陸、空多元運輸網絡中的運力擴張。此次合資案也延續達飛近年來積極擴張碼頭資產的策略。二○二三年達飛完成對原GCT Bayonne與GCT New York碼頭收購，為其美國市場新增約兩百萬TEU的年貨櫃處理能力；而在二○二一年達飛也重新買回洛杉磯港（Port of Los Angeles）的Fenix Marine Services 碼頭，逆轉二○一七年所進行的部分撤資安排。該筆交易預計將於今（二○二六）年下半年完成，仍須取得相關監管單位核准，包括反托拉斯與外國投資審查。Stonepeak總部位於紐約，管理資產規模約八百億美元，投資重點聚焦全球基礎建設與實體資產領域。