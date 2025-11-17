達飛集團入股漢堡EUROGATE貨櫃碼頭

根據英國航運相關網站引述，法國航運公司達飛海運（CMA CGM）集團日前宣布，旗下子公司CMA Terminals SAS（CMAT）已簽署一份清單，將收購位於德國的EUROGATE漢堡貨櫃碼頭（CTH）二十％股權，預計將於明（二○二六）年上半年在取得監管機關核准後正式完成交易。

達飛表示，這項投資與其全球基礎設施擴張策略相符合，尤其強化該集團在歐洲航線網絡布局。達飛目前於全球擁有六十四座碼頭資產，其中包括以二萬三千TEU級液化天然氣（LNG）動力大型貨櫃船運行的FAL亞洲-北歐航線，並已定期掛靠EUROGATE漢堡碼頭。

此次合作也將協助EUROGATE推動「Waltershofer Hafen」西區延伸計畫。該計畫將使碼頭擴增約三十八公頃面積，新增約一千五十公尺碼頭前沿，使整體年處理量由目前約四百萬TEU，提升至近六百萬TEU，並提升現有區域營運效率與多式聯運能力。達飛成為股東後，將直接投入這項長期發展工程，強化漢堡港作為「北歐海運樞紐」的地位。

達飛集團董事長暨首席執行長薩德（Rodolphe Saade）表示，很高興宣布這項與EUROGATE的新合作。此舉將協助提升漢堡港碼頭作業能力、改善鐵路連接，並推動更永續營運方式。他說，該公司對德國長期競爭力深具信心，也致力協助歐洲建立更具韌性及效率的供應鏈。

達飛於一九九一年便在漢堡及不來梅設立辦公室，並逐步擴大在德國布局。如今其船隊固定掛靠漢堡港、不來梅哈芬港及威廉港三大港口，使德國成為其區域營運中心。

EUROKAI執行長兼EUROGATE股東Thomas Eckelmann及其共同執行長Tom Eckelmann強調，他們與達飛一直保持長期友好關係，自二○二三年起便持續更緊密合作。今年七月四日西區延伸計畫的合約與租約簽署後，雙方在漢堡港長期發展獲得更明確規劃及保障。他非常高興能與全球第三大航運公司達飛攜手，推動CTH成為北歐重要物流樞紐。

EUROGATE將透過現代化、數位化、自動化及設備電氣化等措施，使碼頭逐步邁向更具競爭力與永續性未來。

今年稍早，漢堡港宣布，投入約十一億歐元進行基礎設施擴張，以確保港口競爭力，並朝向氣候中和邁進。該計畫包括改善通往Waltershofer Hafen的易北河航道，並增建碼頭堆場，以利往返CTB（布克哈德凱碼頭）及CTH的航行更快速、順暢。

其中部分前期工程費用將由公共資金支應，基礎工程預計於二○三○年代中期由漢堡港務局（HPA）完成。EUROGATE也已簽署新區域初步租約，並承諾投入至少七億歐元擴建現有碼頭設施，預計於新開發區域預計兩年內完工。