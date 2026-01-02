達麗建設攜手屏東縣政府 拚5年半打造屏東最高樓

「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」預計於車站旁興建地上20層的住商大樓，將成新地標。（業者提供）

達麗建設（6177）近日與屏東縣政府正式簽約，取得「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」，計畫在車站旁興建地上20層的住商大樓，總投資額約70至80億元，預計5年半內完工，屆時將刷新屏東建築高度紀錄，成為地方新地標。

簽約典禮在內政部次長董建宏、屏東縣副縣長黃國榮及臺鐵公司董事長鄭光遠的共同見證舉行。該案為屏東火車站高架化及都市更新政策的一部分，採都市更新權利變換方式整合活化周邊土地。

土地權屬以台鐵公司為主並臨接部分私有地，基地形狀方整，位於車站東側站區街廓範圍，緊鄰交通轉運站、復興路及光復路，交通便利、機能完善，為市中心精華地帶，區位條件極為優越。

大樓1至3樓規劃商場，由達麗經營20年，台鐵則可分回價值約21億元都更資產，每年約5千萬元租金與商場分潤，雙方合作模式兼顧地方發展與收益共享。

達麗董事長謝志長表示，公司近年積極投入公辦都更與捷運聯開案，包括台南平實營區及高雄衛武營案等，屏東案是首次進軍當地市場。他強調，鐵道經濟將改變生活動線，本案不僅是建築高度突破，更期望成為南台灣TOD模式典範，展望2026年房市，他認為整體將呈現價量穩定。

未來期許成為南臺灣結合TOD場站開發的指標性商業結合住宅特區，透過公私協力，強化地方生活與經濟發展，締造投資人、私有地主、在地民眾、屏東縣政府與國營事業「五贏」局面，樹立屏東地區都市更新典範！

