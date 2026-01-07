達麗建設董事長：房市現在是信心問題 建案關鍵在地點

達麗建設高雄捷運岡山車站聯開案今日動土，圖右二為達麗董事長謝志長。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕高雄捷運RK1岡山車站(西基地)捷運聯合開發案今(7)日舉行動土典禮，投資人達麗建設(6177)預計投入約新臺幣27億元，從小在北高雄長大的達麗董事長謝志長表示，很多人請他去南高雄開發，但他對北高雄有很深的感情，此案完成後，將成岡山地區門面，「我離不開岡山了」。

謝志長說，此案總開發樓地板面積近1.3萬坪，基地面積約3498平方公尺，建蔽率70%、容積率630%，規劃興建地下4層、地上23層之住商複合大樓，並與RK1站西出口共構，同時增設岡燕路出入口。未來將引入商業店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等多元服務，提升整體生活與居住品質。

廣告 廣告

謝志長透露，他雖然小時候在北高雄長大，但他不知道岡山土質這麼差，之前達麗在岡山地區有建案，才開挖一兩米，地下水就湧出，因此花很多時間跟錢改善土質，而這次聯開案情況也相同，會先花一點時間改善土質，再加上要拆除部分原有建物，因此可能要一年後才能正式開始興建。

謝志長說，此案尚未決定預售或完工後再銷售，會看一年後市況而定，初估每坪售價36-38萬元，總銷約53億元，可售住宅戶數約360戶，預計2030年完工。

針對房市市況，謝志長認為，他對今年市場有期待，現在信心度的問題，會是消費者選個案，所以地點很重要，現在達麗旗下預售案會先售三成，以首購、自住客為主，期望今年第二、三季上市櫃公司分配大量股利後，這些錢可以回到房市。

【看原文連結】

更多自由時報報導

買了恐後悔！專家勸「這5款豪華車」最好不要買 最推1日系品牌

群創、威剛等共6檔上市櫃股票1/7起列入處置

賣藍莓先看台灣！外媒曝市場的秘密

LTN經濟通》中國DRAM崛起 背後都是這國？

