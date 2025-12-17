達WHO消除C肝目標 以Chinese Taipei申請認證

（中央社記者陳婕翎台北17日電）台灣10年努力，提前達成消除C肝成果，診斷率、治療率均達9成以上等，衛福部表示，年底將以 Chinese Taipei 名義，向世衛申請認證，積極避免拒收或認證送往中國的事件發生。

世界衛生組織（WHO）2016年推出2030年消除病毒性肝炎願景，衛生福利部今天舉辦國際記者會，發表台灣提前2025年達成消除C肝成果，向西太平洋區署提出認證申請，待國際專家檢核後正式發布成果。若順利通過，將超前5年成為亞洲領先，與冰島、澳洲、埃及等國並列前段班。

台灣在1986年率先全球實施所有新生兒接種B型肝炎疫苗，此後年輕世代的B肝帶原及肝癌發生率顯著下降，國際醫學界1989年證實「C型肝炎病毒」的存在，第2場肝炎聖戰，自2003年以來展開C肝治療計畫，2016年在國家型政策推動下，加速以2025年消除C肝為目標。

國民健康署長沈靜芬表示，台灣C型肝炎病毒消除成果，在計畫性目標超越金級標準，診斷率為90.2%、治療率為90.6%；在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100。

沈靜芬說，達成階段性消除目標後，盼在2030年前為進一步降低C型肝炎發生率及B、C型肝炎死亡率，未來將持續進行加強篩檢、衛教資訊宣傳，提升民眾健康意識及治療的可近性，並鼓勵民眾踴躍出來篩檢，及早追蹤治療，以鞏固C肝消除成果。

這場與C肝搏鬥，台灣第1步採行「以治療引領預防」，先治療已知病患，減少新感染風險，當醫師把口袋名單病人都治好，第2步就是「以篩檢支持治療」，2020年起擴大篩檢族群45至79歲、2025年更放寬為39至79歲，全民終身1次免費抽血篩檢，至今逾755萬人接受過篩檢。

台灣健保2003年給付雷巴威林合併注射長效干擾素副作用大，至2016年僅6.3萬人採用；C肝口服新藥2014年問世，9成以上治療率、幾乎沒副作用，前衛福部長林奏延、前健保署長李伯璋立功以1折藥價購入，新藥2017年起納給付，至今年10月逾18.2萬人接受治療。

外界關注台灣將以什麼名義向WHO申請C肝消除認證，衛福部次長莊人祥說，將以中華台北（Chinese Taipei）申請，將由衛福部國際合作組積極與WHO聯繫，考量中國是WHO會員國，這次申請難免發生阻撓，但一定會積極爭取，避免過去台灣小兒麻痺根除證明送至中國事件重演。

至於台灣非WHO會員國，送交C肝消除證明申請是否可能遭拒收，沈靜芬認為，確實有這個可能性，因為這其實是展示國家成果，這次國家報告修訂有國外相關專家介入解釋台灣報告書，不管WHO接受或不接受，其實台灣都已經把成果做出來了，未來也會將台灣經驗刊登期刊。（編輯：陳清芳）1141217