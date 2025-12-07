違停吃罰單惱怒！駕駛揮斧頭追砍 女警肩頸撕裂傷

台南有女警昨天晚間在市區執行違規停車取締勤務時遭車主持斧頭砍傷。（圖／東森新聞）





台南有女警昨天（6）晚間在市區執行違規停車取締勤務時遭車主持斧頭砍傷，肩膀、手臂、頸部都有撕裂傷，緊急送醫治療。動手男子則當場遭壓制逮捕，依殺人未遂及妨礙公務現行犯移辦。

兩名員警站在馬路邊對駕駛開罰違規停車，沒想到突然間駕駛竟從後座拿出一把斧頭，攻擊其中一名女警，隨即遭到兩名員警壓制在地，現場非常混亂，也讓目擊民眾嚇壞。

事發就在6日晚間8點多，兩名員警在台南東區崇德12街及崇德路口發現一輛轎車違停又沒熄火，但車主不在現場，女警依程序開舉發單，這時車主恰巧回來，發現自己遭開罰，情緒激動持斧頭上前攻擊，女警閃避不及遭砍，肩膀手臂與頸部皆有撕裂傷，所幸意識清楚，送醫救治後沒有大礙。

台南第一分局分局長章振國：「員警立即將其壓制逮捕，並依殺人未遂，及妨礙公務現行犯，移送臺南地檢署偵辦。」

駕駛違規停車遭開單，還不理性襲警，根本是罪加一等。

