違停在酒店樓下！男濃厚酒味拒測 遭拔槍喝斥

員警上前查看，發現車上一行人都未繫安全帶，車內更散發濃濃酒味。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





台北市大安區警方日前巡邏時，發現一輛轎車違規停放。員警上前查看，發現車上一行人都未繫安全帶，車內更散發濃濃酒味。警方要求駕駛下車接受盤查，但對方態度強硬、拒絕配合，最後員警拔槍使用強制力，才讓一行人乖乖就範。

當時這輛車就停在酒店門口，車上兩男兩女與警方發生口角，駕駛不斷質疑警方無權攔查。員警說明對方已違規，卻仍遭駕駛頂撞。警方指出，靠近車輛時，就已察覺濃厚酒味，但駕駛拒絕下車，也不願熄火，存在衝撞風險，只能拔槍喝令下車。

駕駛雖然最終下車，但仍拒絕酒測，警方依法將車輛扣回並開罰。依規定，酒駕拒測將被處以18萬元罰鍰，並吊銷駕照，後續相關違規行為也將依規定續辦。

