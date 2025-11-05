違停堵死狹窄巷弄！8成住戶同意才能畫紅線 網批：失火怎麼辦？

高雄市仁武區一處狹窄巷弄，為阻止對面住家違停，民眾也違停堵死道路，被開罰單都在所不惜。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 高雄市仁武區仁心路一處狹窄巷弄，其中一戶疑似不滿對街鄰居停車擋道，遲遲不願改善，一氣之下跟著把車子停門外反擊，導致其他車輛無法通行，雙方都因妨害交通被開罰單，而窄巷畫紅線需8成住戶同意更成為網友熱議話題，Youtuber更質疑「失火怎麼辦？」

民眾在臉書社團「仁武人大小事」抱怨，對面住戶長年將車輛停放於門口，影響整條巷弄通行，透過1999要求畫設紅線，卻得到「要該巷弄八成住戶同意才行」的答案，最終無奈採取極端方式，將自家車輛停放於門口，形同堵死巷弄，寧願被開罰單也要堅持立場。

該處巷弄有35戶，若要畫設紅線就需要8成住戶同意才行，但目前只有12戶同意。事件在網路上發酵，網友紛紛表示「這種巷弄怎麼能允許停車啦」、「奇怪欸這規定是哪來的」、「紅線我們住戶有決定權喔？！」、「照理那一整排都不能停吧？路那麼小」。

同時Youtuber Cheap更在臉書發文，質疑畫紅線還要全體住戶80%同意的規定，「畫紅線還要住戶同意？直接畫下去就好了啦，要不然失火怎麼辦？消防車進得來嗎？」許多網友也留言贊同「等燒死人政府就會強制畫線了」、「不知道是不是私人地，不然這種寬度連停車都不行」。

