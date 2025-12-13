違停奪命！54歲資深巡佐執勤中慘撞貨車殉職 30年警涯畫句點

執勤追查車手動線卻遇死劫瞬間曝光。（圖 ／翻攝畫面）

高雄警界12日傳出令人心碎的憾事。服務於新興分局前金分駐所的54歲張姓巡佐，當天下午因執行偵辦刑案勤務，騎乘警用機車外出調閱監視器、追查可疑車手活動路線，未料卻在途中發生嚴重車禍，不幸殉職，為其長達30多年的警職生涯畫下沉痛句點。

監視器畫面顯示，事故發生於12日下午1時14分，地點位於三民區建國三路與市中一路口。張員行經該處時，突猛力撞上一輛違規停放在路邊、佔用車道的貨車車尾，撞擊瞬間力道驚人，機車零件四散，張員連人帶車重摔倒地，當場失去意識。

救護人員獲報後迅速趕抵現場，立即將張員送醫搶救，惟因傷勢過於嚴重，最終仍回天乏術，消息傳回警界，讓同仁無不震驚與哀痛。

警方初步調查指出，張員案發時為因公外出執行公務，事故關鍵疑與貨車違規停車佔用車道有關。事發後，警方已將貨車駕駛、柳姓男子帶返警局說明，全案依涉嫌過失致死罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，後續責任歸屬仍待司法釐清。

新興分局表示，張姓巡佐於民國79年警專畢業後即投入警職，一路堅守治安最前線，幾乎年年考績皆為甲等，民國109年調任新興分局服務後表現依舊優異，深受長官與同仁肯定。他始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，卻在執勤途中不幸殉職，令人無限惋惜，目前警方已啟動警察人員殉職協助機制，將全力協助家屬處理治喪事宜及後續慰助，陪伴家屬度過最艱難的時刻。

