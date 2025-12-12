違停害命？高雄資深優等巡佐辦案途中遇死劫 他釀禍遭過失致死送辦

高市新興警分局前金分駐所張姓資深巡佐於執行刑案勤務途中，疑因路旁違停貨車受阻而發生事故，經搶救後仍不治，因公殉職。讀者提供



高雄市三民區今（12/12）傳出不幸車禍事故，新興警分局前金分駐所張姓巡佐於執行刑案勤務途中，疑因路旁違停貨車受阻，不慎自撞，經搶救後仍不治，因公殉職。張員從警逾30年，幾乎年年考績甲等，深受長官同仁敬重，意外發生，同仁相當不捨，釀禍的貨車司機也遭警方依過失致死罪移送偵辦，相關肇因仍待釐清。

事故發生於12日午後1時15分，警消接獲報案指出，三民區建國三路與市中一路口發生交通事故。救護人員到場後，立即將受重傷的男騎士送往醫院急救，惟最終仍因傷重不治。

警方調查確認，騎士為新興分局前金分駐所54歲張姓巡佐。事發時他因公外出偵辦刑案，前往查看車手活動路線並調閱相關影像，途中不明原因撞上違規停放於路邊的小貨車車尾。初步檢測顯示，張員及34歲柳姓貨車司機皆無酒駕情況。

警方指出，現場確實有違規車輛停放情事，研判可能因此導致事故發生，詳細肇因將持續調查。柳姓司機則依過失致死罪現行犯移送偵辦。

