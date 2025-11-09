違停心虛拒檢！ 男「無照還毒駕」警破窗逮人

新北市 / 綜合報導

昨(8)日在新北市板橋區江子翠捷運站附近，有駕駛違停在路邊，警方上前盤查他拒檢不配合，原來他不但無照上路，還被搜出毒品及吸食器。警方當場破窗把人拖出來壓制，並依現行犯逮捕。

警方說：「先熄火一下啦，你先熄火，看一下證件。」警方發現違停車輛，上前盤查，駕駛卻支支吾吾推三阻四，警方說：「下來一下，你要不要配合，不能開啊，駕照，要不要配合。」沒想到一查發現他不但沒駕照，車內還飄出毒品氣味，警方說：「你自己不下來我們就破了，下車，下車。」

男子拒檢不配合警方直接破窗，還在車上搜出毒品喪屍煙彈，以及吸食器，當場將他拉下車壓制逮捕，附近店家說：「圍觀的人越來越多，他(駕駛)還沒下車的時候，警察就開始拆他的車牌了，然後後來就兩邊破窗，把他拖下來這樣。」

事發就在昨(8)日晚間8點多，新北市板橋區雙十路二段，以及松柏街交叉口，這裡鄰近北捷江子翠站，車流量還不小，違停的違規行徑馬上引起警方注意，這名41歲吳姓男子，有毒品傷害賭博前科，不但沒駕照毒駕上路，還被發現懸掛他車牌照，一連串違規也讓警方直搖頭。

新北警海山分局文聖所所長曾鐘錡說：「員警多次告知，仍堅拒配合熄火受檢，故於21時30分使用強制力破窗，並將吳男依現行犯逮捕。」男子萬萬沒想到，小小違停卻引發大風波，全案依妨害公務公共危險等罪，將男子送辦。

