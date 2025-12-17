違停擋法院公務車！父子犯錯…還理直氣壯飆5字經、怒嗆沒被人打過

記者陳弘逸／台中報導

台中市何姓父子今年在西區台灣大道2段311巷內違停，阻擋地方法院公務車還飆罵女駕駛。（示意圖／資料照）

台中市何姓父子今年在西區台灣大道2段311巷內違停，恰巧地方法院女司機駕駛公務車行經該處，因無法通行按喇叭又沒人移車，只好蜂鳴器並開手機錄影拍攝違規。父子見狀，上前制止甚至飆罵「有沒有被人打過」、「X你娘X掰」、「你爸媽死光光」事後挨告，兩人認罪、賠償達成調解，被依共同犯恐嚇危害安全罪，各處拘役15天至30天不等刑期，都可易科罰金，緩刑2年，可上訴。

判決指出，何姓父子今年7月23日上午9時許，開車違停台中市西區台灣大道2段311巷內，恰巧地方法院女司機駕駛公務車行經該處，因無法通行按喇叭示意，等10秒後沒人移車，才開蜂鳴器，並開手機錄影拍攝違規。

未料，何男見狀上前制止女司機拍攝，兒子竟在旁附和，並恐嚇、辱罵「有沒有被人打過」、「X你娘X掰」、「你爸媽死光光」、「你會被車撞死」等語。女駕駛不甘受欺辱，報警提告。

偵查期間，何姓父子都否認犯行，甚至反控，女駕駛是詐騙集團，但說詞未獲檢方採信，被依刑法恐嚇危害安全、公然侮辱等罪被依法起訴。

法官認為，何姓父子不理性處理糾紛犯案，考量兩人坦承犯行，達成調解並賠償，堪信無再犯之虞，審理後，依共同犯恐嚇危害安全罪，各處拘役15天至30天不等刑期，都可易科罰金，緩刑2年，可上訴。

