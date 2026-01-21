違停擋道爆口角 駕駛嗆：我是銀行VVIP客戶

車主嗆說自己是銀行的VVIP客戶。（圖／threads@m45_ryanliu授權提供）





台北有民眾指控，有車主將車違停在銀行門口，擋住其他人通行，被提醒還嗆說自己是銀行的VVIP客戶，爆發口角衝突。

車主vs.民眾：「（你要讓我走嗎？）我沒有不讓你走啊，你可以倒車出去啊，你可以倒車啊，（我要倒車），你倒啊，你倒不了啊，沒關係，以後我會跟總幹事講，你以後你車子，就不要在這邊，（沒有關係隨便你怎麼講）。」

雙方都拿著手機錄影，一邊你拍我我拍你，一邊吵個不停，最後身分直接報給你聽。

車主vs.民眾：「（我是VVIP客戶啦），可憐VVIP客戶還這樣子，還自己開車，不是司機開，好可憐，VVIP耶。」

不是口吃而是真的說了兩個V，但不管你是不是VVIP，我就VEN你，難道就能違停。

台北一位民眾，晚間經過忠孝東路四段巷弄，看到這位白車駕駛，直接把休旅車停在銀行出口擋住通行，被提醒還說自己是銀行VVIP客戶。

影片PO網後，不少人表示，不知道當下情況，無法查證是否真的違停，但也歪樓發現，駕駛邊開車邊用手機錄影，甚至安全帶也沒繫，這兩項的確可以檢舉。

