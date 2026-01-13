違停比較兇！台中2男為「這原因」起口角 駕駛當街亮西瓜刀送辦

即時中心／廖予瑄報導

嚇壞路人！今（13）日近下午4時許有民眾在台中地方法院外面 ，目睹2名男子在路邊發生口角衝突，其中1名男子甚至當場亮刀，附近民眾見狀，也立刻拿起手機拍下衝突時刻，並報警處理。據了解，事發原因為27歲的林姓男子，不滿遭34歲的美國籍黃姓男子拍照檢舉，導致雙方發生衝突；林男在過程中，甚至從車內拿出一把西瓜刀，並拉扯黃男衣領。警方到場後發現，2人的糾紛雖然已平息，但黃心生恐懼，對林提出恐嚇告訴。

廣告 廣告

畫面中可以看到，有身穿藍衣的林男及身穿黑衣的黃男子站在路旁車輛邊激動大吵；講到激動處，藍衣男更是直接拉起黑衣男的領子，恐嚇意味十足，而黑衣男也舉起拳頭作勢要打人，火藥味十足。

沒想到下一秒，林男竟從車內拿出一把西瓜刀，嚇的黃男趕緊鬆手跳開。驚險場面也被一旁民眾拍下，並趕緊報警。

待警方到場時，現場糾紛已經平息。據調查，當時黃男走路行經自由路一段，因不滿林男將轎車停放在行人穿越道線上，想用手機拍照檢舉，進而與黃男發生衝突；過程中，林甚至拿出西瓜刀，並用力拉扯黃的衣領。由於黃男遭林男持西瓜刀恐嚇，心生恐懼，因此對他提出恐嚇告訴；而林則對於黃的不當言詞，提出公然侮辱告訴。

快新聞／違停比較兇！台中2男為「這原因」發生口角 當街亮西瓜刀送辦

2名男子在路邊發生口角衝突。（圖／Threads帳號@xilangtai 授權提供）





警方到場後，立刻將林男依恐嚇罪準現行犯逮捕，並移送台中地方檢察署偵辦。警方表示，將依法嚴辦違法行為，並呼籲民眾遇爭執時保持冷靜，尋求合法途徑解決，避免衝突升級危害公共秩序，警方將持續加強巡邏，維護轄區安定。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／違停比較兇！台中2男為「這原因」起口角 當街亮西瓜刀送辦

更多民視新聞報導

一眼看新聞／伊朗失控大規模示威！4大導火線一次看

台中某處影城驚見＂小強亂竄＂ 民眾驚呼PO網

台中藍營姊弟之爭拚提名！ 白營突拋挺江啟臣風向球

