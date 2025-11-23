違停男被抓包車有毒品粉末 亂扯是「菸灰」

員警從駕駛座旁置物空間發現白色粉末。（圖／東森新聞）





難逃法網！台北市北投警方發現駕駛違停，40歲駕駛說，他是為了買宵夜，結果警方在車內發現不明的白色粉末，駕駛辯稱是「菸灰」，最後被抓包是毒品，還涉嫌毒駕！

拿著手電筒仔細看，員警從駕駛座旁置物空間，發現狀況不對，只不過駕駛已讀亂回，把毒品粉末辯稱是菸灰。

警方vs.違停駕駛：「車子你開的？有沒有違禁品，（沒有），怎麼會這樣停，（沒有我想說去買一下東西，停...停在路邊。）」

堅稱沒有違禁品，但把時間往前推，駕駛把車橫停在路邊，警方一開始是要查違停，但不只抓包車內有毒品粉末，還揪出駕駛是毒駕。

駕駛買宵夜一走出超商，一看事情大條，因為警方早就已經在他車輛旁邊等了他至少五分鐘，就是要問這車怎麼會這樣違停。

目擊民眾：「他（警察）好像弄到1點多，有就好幾個警察，我是沒有注意說是什麼事情，但是就是有...音量滿大的。」

案發在北投知行公園旁，21日深夜晚上11點多，警方發現這違停車駕駛不對勁，先在駕駛的同意之下，採集毒品粉末，呈現k他命陽性反應，之後再對駕駛進行唾液檢測抓包毒駕，當場製單告發、扣車，並且將人移送法辦。

附近民眾：「那裡本來（就）有紅線，只是說淡掉了，最後...最近才補（漆）的這樣，那邊（案發地）對會比較常，有人停這樣。」

實際到現場觀察，附近商家林立，整排都是紅線，年約40歲的駕駛，吸毒之後，肚子餓買宵夜，開車上路違停，宵夜沒得吃，先進警局。

