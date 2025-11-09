違停盤查聞毒味！高雄男駕車撞警衝逃 警連開6槍仍跑了

高雄市新興區員警巡檢違停車輛，聞到車內毒品氣味，要求駕駛熄火接受盤查。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 高雄市新興區今(9)日凌晨傳出槍響！員警在路口進行違停臨檢時，發現車上駕駛形跡可疑，盤查時還聞到濃厚毒品味。未料駕駛突猛踩油門，獨留下車的副駕乘客後，衝撞警車加速逃逸，警方當場連開6槍制止，仍被嫌犯逃脫。

高雄市新興區今日凌晨3時25分許，中山派出所員警進行巡檢勤務時，發現明星街與南台路口有一輛轎車違停，且車上2名男子形跡可疑，上前盤查還聞到濃厚毒品味。未料駕駛突然猛踩油門，撞上警車後加速逃逸。警方表示，違停車輛由35歲黃姓男子駕駛、副駕駛座為17歲少年。員警上前時，少年已先下車，警方隨即告誡駕駛熄火、配合盤查，但黃男拒檢衝撞，導致警車右側凹陷毀損，一名員警左臂擦挫傷。

為防嫌犯再度衝撞人車，員警依法朝車輛左側前、後輪連開6槍，但黃男仍趁亂逃逸。警方已將少年帶回偵辦，並通報線上警網全面追緝逃逸駕駛，詳細案情仍待釐清。









